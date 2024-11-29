2 bin 700 yıllık Antik Roma Yolu ziyarete açılacak

Ankara’nın Altındağ ilçesi Ulus semtinde yürütülen kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan Antik Roma Yolu’nda gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları, yüzde 90 tamamlandı. Çalışmalar kapsamında alanın çevresinde yürüyüş yolu ve korkuluk imalatları tamamlandıktan sonra 2 bin 700 yıllık tarihi yol, yıl sonunda güvenli şekilde ziyarete açılacak.

Ulus Şehir Çarşısı’nın temel kazısı sırasında ortaya çıkan buluntular üzerine 1995 yılında yapılan kazılarda Antik Roma Yolu ortaya çıkarıldı. 2006 yılında otopark inşaatı sırasında da yolun devamı bulundu. Kazılarda ortaya çıkarılan antik dükkan duvarları, sikke ve seramik gibi çeşitli buluntular Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde ziyarete açıldı.

Tarihi Roma Yolu’nun turizme kazandırılması için de çalışma başlatıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yaptığı protokol kapsamında gerçekleştirilen kurtarma ve restorasyon çalışmasının yüzde 90’ı tamamlandı. Restorasyon çalışmasında toprağı desteklemek amacıyla moloz taş duvar inşa edildi. Yolun çevresinde yürüyüş yolu ve korkuluk imalatları yapıldı.

Kuru peyzaj çalışmaları, aydınlatma direklerinin yerleştirilmesi ve su kuyusunun temizlenip açığa çıkarılmasıyla 2 bin 700 yıllık tarihi yol yıl sonunda güvenli bir şekilde ziyarete açılacak.

“2 bin 700 yıldır yaşam devam ediyor”

Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdür Yardımcısı Mustafa Metin, Anti Roma Yolu’ndaki kazıların, Ankara’nın tarihi hakkında önemli bilgiler verdiğini söyledi. Metin, “Burada bulunduğumuz cadde bugünkü kuzey-güney aksındaki ana bulvar. Ve her iki tarafında da pek çok yapının, tapınağın, kamu veya özel yapıların olduğu bir bina. Yaklaşık bugünkü seviyeden 5 metre kadar aşağıda biz Ankara’nın ilk sakinlerine ait yapıları görüyoruz. Ankara’nın ilk sakinlerinin Frigler olduğunu düşünüyoruz. Çünkü ana toprak üzerindeki insana ait ilk izler MÖ yaklaşık 8’inci yüzyılda ünlü Kral Midas’ın dönemine ait Frig medeniyetinin izleri. Zaten antik yazarlar da buranın ünlü Kral Midas tarafından kurulmuş bir kent olduğunu söyler. Burada da caddenin altında da bunu görebiliyoruz. Roma Hamamı kalıntılarının olduğu tepede de kazılarda en altta bunu görüyoruz. Augustus Tapınağı’nın olduğu tepede de en alt kültürler olarak Frig kültürünün unsurlarını görebiliyoruz. Bu da demek ki Ankara’nın ilk sakinleri, ilk yerleri Friglerdi ve yaklaşık 2 bin 700 yıldır bu kentte yaşam aralıksız olarak devam ediyor. Frigler daha sonrasında Lidyalılar, ondan sonra Persler ve Büyük İskender’in buraya geldiğini biliyoruz. Daha sonra da Roma İmparatorluğu, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı olarak buradaki tüm katmanlarını görmek mümkün” diye konuştu.

Metin, kültür ve turizm hayatına kazandırılacak olan Roma Yolu’nda büyük bir bilgi panosu hazırlanacağını, bu sayede vatandaşların çalışılan dönemleri, buradaki medeniyetleri ve onların ürettiklerini görebileceğini söyledi.

“Restorasyon ile kültür yaşamımıza katıldı”

Antik Roma Yolu’nun ortaya çıkarılmasındaki kazı çalışmalarında yer alan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Musa Kadıoğlu da “Günümüzde Atatürk Bulvarı ne anlam ifade ediyorsa bu cadde de Roma dönemi Ankara’sı için o anlamı ifade eder. Ankara’daki en geniş caddedir bu. Restorasyon ile kültür yaşamımıza katıldı. Tabii burada sadece bir cadde söz konusu değil. Günümüzde Atatürk Bulvarı nasıl sağlı sollu dükkanlarla doluysa, aynı şekilde burada da dükkanlar mevcut. Aynı şekilde doğusunda da sürgülü kapılı dükkanlar var ve arkada bir sütunlu mimariye sahip. Frig kenti aslında Ankara. Sonra 3’üncü yüzyılda Galatların başkenti, MÖ. 25 yılında ise Roma’nın Galatya eyaletinin başkenti. Dolayısıyla bu cadde o döneme ait. Yani tam 2050 yıl sonra caddenin üzerindeyiz. Cadde kullanılır hale geldi. Cadde, MÖ. 8’inci yüzyıldan günümüze kadar olan tüm yerleşim katmanlarını kesitte görmemiz açısından da önemli bir özellik sunuyor” iadelerini kullandı. (DHA)

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