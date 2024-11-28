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Turizm Komitesi: 2025 yılını Ermenistan’da karşılayalım

2024-11-28

Ermenistan Turizm Komitesi Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan vatandaşlarını yılbaşı tatillerini Ermenistan’ın bazı idari bölgelerinde  geçirmeye çağırıyor.

Açıklamada, “Ermenistan’ın bölgelerinde saklı güzellikleri keşfetmek için yeni bir fırsat olan Yeni Yıl önümüzde.

Ermenistan’ın idari bölgelerinde bulunan farklı ve benzersiz konuk evleri, sıcak misafirperverlikleriyle tatili unutulmaz kılacak.

Yeni yılı idari bölgelerde geçirerek, sıcacık bir misafirhanenin sıcak atmosferinde masalsı karlı günlerin tadını çıkarma fırsatı bulacaksınız.

2025 size Ermenistan’a yeniden aşık olma fırsatı verecek.” denildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/11/28/Turizm-Komitesi-2025-yılı-Ermenistan/291386

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