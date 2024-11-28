Genç Ermeni satranççının büyük başarısı

İtalya’nın Montesilvano kentinde 2024 Dünya Gençler ve Kızlar Satranç Şampiyonası kapsamında problem çözme bir yarışması düzenlendi. 8 Yaş Altında Kızlar grubunda, Ermeni satranç oyuncusu Sofiya Baghramyan kazanan ilan edildi.

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Hatırlanacağı üzere, 8 Yaş Altı kızlar Avrupa Hızlı Satranç Şampiyonası’nda Sofiya Baghramyan bronz madalyanın sahibi oldu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/11/28/Dünya-Gençler-ve-Kızlar-Satranç-Şampiyonası/291393