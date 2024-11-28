Dünya Pan-Ermeni Oyunları Komitesi Başkanı liderliğindeki heyet ABD’de görüşmeler gerçekleştirdi

Dünya Pan-Ermeni Oyunları Komitesi Başkanı İşkhan Zakaryan liderliğindeki heyet, Los Angeles’ta Ermenistan Cumhuriyeti Başkonsolosu Karen İsraelyan ile bir araya geldi. Görüşmede, Amerikan Ermenilerinin Pan-Ermeni Oyunları’nın spor köyünün inşasına katılımına ilişkin organizasyonel konular ele alındı. Yaklaşık 1.5 saat süren toplantıda, ABD Başkan Yardımcısı Albert Boyajian, bu projeye özel bir komite kurulmasını önerdi. Zakaryan, oyunların tarihçesi, ABD şehirlerinde oyunlara yönelik kent konseylerinin oluşturulma süreci ve karşılaşılan zorluklar hakkında bilgi verdi. Başkonsolos, sürecin etkin bir şekilde tamamlanabilmesi için yerel yapılarla her türlü desteği sağlayacağını belirtti.

Heyet daha sonra ABD’deki Ermeni birliklerinin temsilcileriyle, Ermeni Genel Atletizm Birliği’ne bağlı “Ararat” kulübünde bir toplantı gerçekleştirdi. ABD’den Yürütme Komitesi Üyesi Armik Ebrahimyan ve Onursal Üye Alfred Havan, yapılan çalışmalar ve gelecekteki hedefler hakkında bilgi verdi. İşkhan Zakaryan, bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmaları takdir ederken, gözden kaçan ve düzeltilmesi gereken bazı önemli sorunlara dikkat çekti. Bu sorunların önümüzdeki günlerde yeniden ele alınması konusunda mutabık kalındı.

Pan-Ermeni Oyunları Komitesi heyetinin ABD ziyareti devam ediyor. Heyetin diğer önemli görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu temasların, oyunların uluslararası düzeyde daha etkin bir şekilde organize edilmesine katkı sunması amaçlanıyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/11/28/Dünya-Pan-Ermeni-Oyunları-Komitesi-Başkanı/291425