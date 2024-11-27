Alaattin Çakıcı Hrant Dink’in katili Ogün Samast ile görüştü

Trabzon’da, Rize yolu üzerindeki bir otelde bir araya gelen Çakıcı ile Samast’ın daha sonra birlikte Rize’ye gittiği öğrenildi.

Alaattin Çakıcı, Karadeniz gezisi sırasında gazetemizin genel yayın yönetmeni Hrant Dink’in, 2023 yılında tahliye edilen katili Ogün Samast ile görüştü.



T24’ün aktardığı bilgiye göre, Ekim’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelen Çakıcı, Trabzon ve Rize’ye giderek bir dizi görüşme yaptı. Bu görüşmeler çerçevesinde Çakıcı, Hrant Dink cinayeti faili olarak hüküm giyen Ogün Samast’la bir araya geldi. Trabzon’da, Rize yolu üzerindeki bir otelde bir araya gelen Çakıcı ile Samast’ın daha sonra birlikte Rize’ye gittiği öğrenildi. Görüşme öncesinde Samast’ın Çakıcı’nın elini öptüğü ve “amca” diyerek hitap ettiği ifade edildi.



Çakıcı’nın Gürcistan’a geçmek amacıyla Sarp Sınır Kapısı’na gittiği, ancak Çakıcı’nın konvoyunda yer alan bazı isimlere yönelik yurt dışına çıkış yasağı bulunması nedeniyle Çakıcı’nın Gürcistan’a girmeyip geri döndüğü kaydedildi.

Organize suç örgütü lideri olmak suçlamasıyla yargılanarak hüküm giyen ve 16 yıldır cezaevinde bulunan Alaattin Çakıcı, 2020 yılında yeni infaz düzenlemesi kapsamında tahliye edilmişti.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/31427/alaattin-cakici-hrant-dink-in-katili-ogun-samast-ile-gorustu