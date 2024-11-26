Yerevan’da 5. “Soykırım Suçuna Karşı” uluslararası forum düzenlenecek

12-13 Aralık tarihleri arasında Yerevan’da 5. “Soykırım Suçuna Karşı” uluslararası forumu gerçekleştirilecek. İki gün sürecek etkinlik “Soykırım ve Diğer Ağır Suçlar Riskine Karşı Uluslararası Erken Uyarı ve Erken Müdahale Mekanizmalarının Etkililiğini Artırmak” başlığını taşıyacak.

Forum kapsamında, risk faktörlerinin tespit edilmesi ve bu faktörlere zamanında müdahale edilmesi konusundaki sorunlar ele alınacak. Tartışmalarda ayrıca uluslararası mekanizmaların etkililiğinin artırılması ve bu mekanizmaların hem pratik hem de politik düzeyde tutarlılığının sağlanması konuları da değerlendirilecek.



https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/11/26/Ermenistan-Soykırım-Suçuna-Karşı-uluslararası-forum/291161