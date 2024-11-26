Vatikan, Papa Francis’in halktan gelen soruları yanıtladığı aylık bir dergi yayımlayacak

By David Mouriquand

Dergi ve Vatikan’daki Aziz Petrus Mezarı’nın canlı yayını, 2025 Jübile’sine yönelik tanıtım programının bir parçası.

Vatikan, Aziz Petrus Bazilikası’nın 2025 Jübile Yılı dolayısıyla başlattığı girişimleri duyurdu: bunlar arasında ‘Piazza San Pietro’ adlı yeni bir dergi de yer alıyor.

Dergi İtalyanca, İngilizce ve İspanyolca dillerinde yayınlanacak.

Yeni aylık derginin bir özelliği de Papa Francis’in okuyucuların mektuplarına yanıt vereceği “Editöre Mektuplar” köşesi olacak.

Yeni derginin ilk sayısı 86 sayfadan oluşuyor ve basına dağıtılan nüshada Papa Francis, torunlarından birinin anne ve babası tarafından vaftiz edilmediğinden yakınan bir büyükanneye cevap veriyor.

Papa, “Çocuğu vaftiz etmek, Rab’be, Kutsal Ruh’a güvenmek anlamına gelir; ancak vaftiz, çocukları için bunu istemeyen ebeveynlere dayatılamaz” diye yazıyor ve diyaloğun “umutla, yumuşak huylulukla ve sevgiyle” sürdürülmesini öneriyor.

Derginin tanıtım konuşmasında, Aziz Petrus Bazilikası başrahibi Kardinal Mauro Gambetti, derginin yayınlanmasını “Peder Enzo’nun [Fortunato – Aziz Petrus Bazilikası iletişim müdürü] yaratıcılığı ve enerjisinin bizi yapmaya ittiği cesur bir seçim…” olarak nitelendirdi.

Fortunato, Papa Francis’in gazetecilere yaptığı “ayakkabılarınızın tabanlarını aşındırın” davetine dikkat çekerek bunu “geleneksel gazeteciliğin, gerçekliğe daha derinlemesine dalmanın, mekânlarla ama en çok da insanlarla doğrudan temas kurmanın güçlü bir hatırlatıcısı” olarak nitelendirdi.

Peter Bazilikası hakkında konuşurken “Bu bizim iletişim fikrimiz, bu bizim stratejimiz, iletişim planının kalbi” dedi.

“Piazza San Pietro” için aylık abonelik ücreti 30 euro (1092 Türk Lirası), tek bir kopya içinse 4 euro (145,6 Türk Lirası). Peder Fortunato, “bunu karşılayamayanların ücretsiz olarak alacağını” belirtti.

Ayrıca, Jübile sırasında Roma’ya gelemeyenlerin buraları görebilmeleri için Vatikan mağaralarındaki Aziz Petrus’un mezarı ve bazilikanın Kutsal Kapısı’nın da canlı yayınlanacağı duyuruldu.

Aziz Petrus Bazilikası tarafından ayrıca sosyal ağları kullanarak “bu kutsal yere duyulan sevgiyi paylaşmayı ve yaklaşan Jübile dolayısıyla faydalı bilgiler sunmayı” planlıyor.

Katolik Kilisesi’nde 2025 Jübile’si 24 Aralık 2024’ten 6 Ocak 2026’ya kadar kutlanacak. Her çeyrek yüzyılda bir gerçekleşen bu olayın, Roma’ya 32 milyon hacı çekmesi bekleniyor.

https://tr.euronews.com/kultur/2024/11/26/vatikan-papa-francisin-halktan-gelen-sorulari-yanitladigi-aylik-bir-dergi-yayimlayacak