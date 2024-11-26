Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Yerevan’daki Ermeni Soykırımı Anıtı’nı ziyaret etti

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Ermenistan’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Yerevan’daki Tsitsernakaberd Ermeni Soykırımı Anıtı’nı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Duda, Ermeni Soykırımı kurbanlarının anısına anıta çelenk bırakarak ve Ebedi Ateş’e çiçek koyarak saygı duruşunda bulundu. Ziyaret sırasında, Polonya Cumhurbaşkanı’na Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Paruyr Hovhannisyan ve Yerevan Belediye Başkan Yardımcısı Armen Pambukhçyan eşlik etti.

Polonya Parlamentosu, Ermeni Soykırımı’nı 2005 yılında tanımıştı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/11/26/Polonya-Cumhurbaşkanı-Andrzej-Duda-Yerevan/291180