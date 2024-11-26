Ermenist’ın başkenti ve Los Angeles arasında mutabakat zaptı imzalandı

Ermenist’ın başkenti Yerevan Belediye Başkanı Tigran Avinyan, resmi ziyareti kapsamında Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass ile bir araya geldi.

Belediye tarafından yapılan basın açıklamasına göre, iki şehir arasındaki iş birliği gündeminde kentsel ekonominin çeşitli alanlarında bilgi teknolojilerinin kullanımı ön plana çıktı.

Tigran Avinyan, Los Angeles’ın söz konusu alanlardaki deneyim ve başarılarının, dijital dönüşüm sürecinden geçen Yerevan için faydalı olacağına inandığını ifade etti. Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass ise kardeş şehir Yerevan’ı desteklediklerini ve başlatılan reformların uygulanmasında kendi deneyimlerini ve akıllı çözümlerini paylaşmaya hazır olduklarını belirtti.

Resmi toplantının ardından şehirler arasında bir mutabakat zaptı imzalandı. İmzalanan belge kapsamında iş birliği, teknoloji aracılığıyla yüksek kaliteli hizmetler sunmayı ve akıllı çözümler geliştirmeyi amaçlıyor. Gündemin odak noktası, dijital dönüşüm olacak.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/11/26/Yerevan-Los-Angeles-mutabakat-zaptı/291219