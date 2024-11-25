Trump yönetimi Wilson’ın başkanlığından bu yana Ermenileri en çok destekleyen yönetim olacak

Amerikalı pastör, Evanjelik Kilisesi üyesi ve ABD Başkanı seçilen Donald Trump’ın destekçisi Joel Tenney, Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda Trump yönetiminin, Woodrow Wilson’ın başkanlığından bu yana Ermenileri en çok destekleyen ABD yönetimi olacağınıı duyurdu.

Tenney ayrıca Iowa valisinin 24 Nisan’ı Ermenistan’ı tanıma günü ilan eden kararını yayınladı.

Tenney Reynolds’un kararını paylaştı: “Cumhuriyetçi Parti değişti. Artık Azerbaycan’ın ve Türkiye’nin terörüne tahammül edilmeyecektir. “Bu nedenle ben, Iowa Eyaleti Valisi Kim Reynolds, 24 Nisan 2024’ü Ermenistan Tanıma Günü olarak ilan ediyorum.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/11/25/Trump-yönetimi-Wilson-Ermeni-ABD/291020