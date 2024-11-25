Süryani kilisesindeki yoga etkinliği tepki yarattı

Mardin’in Savur İlçesi’ndeki Dereiçi Köyü’ne giden bir grup, Süryani kilisesinin içinde yoga yaparak, fotoğraf paylaştı. Tepkilerin ardından etkinliği düzenleyen Deliormanlı “Yetkili kişilerden tüm izinleri aldıktan sonra gerçekleştirdiğimiz kısa yoga çalışmasının bir kişiyi dahi rahatsız edeceğini tahmin etseydim asla yapmazdım” dedi.

Mardin’in Derik İlçesi’ne bağlı Süryani Köyü Dereiçi (Kıllıt) Köyü’ne giden bir grup , köyde bulunan Mor Yuhannon Kilisesi’nde yoga etkinliği gerçekleştirdi

Yoga eğitmeni Seda Deliormanlı etkinliğe dair fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Fotoğrafların yayılmasının ardından, Süryaniler duruma tepki gösterdi. Süryani Kültürü adlı X hesabı, “Kültürel gezi diye geldikleri Mardin Savur ilçesindeki Kıllıt (Dereiçi) köyündeki Süryani kilisesinin içinde yoga yaptılar. Bu terbiyesizliği yapan insanları kınıyoruz. İnsanların kutsal saydıklarına bu kadar saygısızca davranılmamalı” ifadelerini kullandı.

İsveç’te yaşayan Gabriel Ağırman da Agos ile paylaştığı mesajında şunları söyledi:

“Söz konusu grup büyük bir saygısızlığa imza atmıştır. Bu biz Süryanilere yapılmış büyük bir saygısızlık ve hakarettir. Bu hareketlerin, hiçbir dini inancın ibadethanesinde yeri yoktur. . Biz Süryani toplumu olarak özgürlükleri savunan ve koruyan bir yapıya sahibiz ama her özgürlüğün de beraberinde getirdiği sorumluluklar vardır.. İbadethaneyi suistimal eden her düşünceye ve davranışa karşıyız. Yapılan yanlışın ardından yayınlanan özür mesajı hiç bir şeyi telafi etmediği gibi yapılan yanlışın ne denli büyük olduğunun hala anlaşılamamış olduğunu göstermektedir..”

Seda Deliormanlı tepkiler sonrasında yaptığı paylaşımında özür diledi . Deilormanlı “Süryani cemaati başta olmak üzere Mor Yuhannon kilisesi ve hiç istemeden incittiğim herkesten özür dilerim” dedi.Deilormanlı “Yetkili kişilerden tüm izinleri aldıktan sonra gerçekleştirdiğimiz kısa yoga çalışmasının bir kişiyi dahi rahatsız edeceğini tahmin etseydim asla yapmazdım” dedi.

Deilormanlı “Hiçbir inanca, değere , kültüre saygısızlık yapmam, bunu aklımdan dahi geçirmem mümkün değil. Yurtdışındaki ibadethanelerden ilham alarak bu kadar özel ve etkileyici ortamda tüm iyi niyetimle gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik sebebiyle duyduğum pişmanlığın samimiyetine inanmanız umuduyla..” ifadelerini kullandı.

Dereiçi Köyü Mardin’in Savur İlçesi’ne bağlı bir Süryani köyü. Mimari yapısı ile dikkat çeken köy, şimdiye kadar bir çok diziye de ev sahipliği yaptı. Savur’a sadece 9 kilometre uzaklıktaki köy, mimari dokusu, Katolik, Ortodoks ve Protestan kiliseleri, 3 manastırı ve camisiyle biliniyor.

Agos