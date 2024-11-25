Pan-Ermeni Oyunları Dünya Komitesi Heyeti Brezilya’da

Pan-Ermeni Oyunları Dünya Komitesi’nden yapılan açıklamaya göre, Komite Başkanı İşhan Zakaryan, Başkan Yardımcısı Vrej Şaroyan (Suriye), Yürütme Kurulu üyeleri Avo Tokatlıyan (Arjantin) ve Avetis Markosyan (Brezilya) 21-23 Kasım tarihleri arasında Brezilya’ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Komite, heyetin orada Brezilya Cumhuriyeti’ndeki Ermenistan Cumhuriyeti Fahri Konsolosu Hilda-Tiruhi Burmayan ile bir araya geldiğini bildirdi. Toplantıya Ermeni toplumunun tüm yapılarının temsilcileri, Brezilya Ermeni Apostolik Kutsal Kilisesi Başpiskoposu Narek Berberyan ve diğerleri katıldı.

Pan-Ermeni Oyunları Dünya Komitesi Başkanı, Pan-Ermeni Oyunları yerel organlarının yanında yer aldıkları ve pratik destek verdikleri için elçilere teşekkür etti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/11/25/Pan-Ermeni-Oyunları-Dünya-Komitesi-Heyeti-Brezilya-da-Çalışma-Ziyaretinde-Bulundu/291111