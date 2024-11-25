İznik Gölü’ndeki kilise 2025’te ziyarete açılacak

Bursa’nın İznik ilçesinde 2014 yılında keşfedilen İznik Su Altı Bazilikal Kilisesi, Birinci Konsil’in 1700. yılı olan 2025 yılında ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İznik kazı çalışmaları hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi. Su Altı Bazilikal Kilisesi kazı alanı yanında düzenlenen toplantıda Roma Tiyatrosu, Hisardere Nekropol Alanı, Çini Fırınları ve Su Altı Bazilikal Kilisesi’ni kapsayan İznik kazı çalışmalarının dönem sonu değerlendirmesi yapıldı. Programda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “İznik, Roma’nın görkemiyle büyüdü, Bizans’ın ruhunu taşıdı ve Osmanlı’nın ihtişamıyla harmanlandı. Medeniyetlerin kavuştuğu İznik, hepimize geçmişin izinde geleceği inşa etme sorumluluğunu hatırlatıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak İznik’i yaşayan ve büyüyen bir kültürel miras merkezi haline getirmeyi ve sekteye uğrayan UNESCO sürecini yeniden canlandırmayı hedefliyoruz” dedi.

1700. yıl dönümü

Su Altı Bazilikal Kilisesi’nin inanç tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Başkan Bozbey, “Prof. Dr. Mustafa Şahin’in kazı başkanlığında çalışmalar devam etmektedir. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmaların devam etmesine katkı sağlıyoruz. Kilise, Birinci Konsil’in kabulünün 1700. yılı olan 2025 yılında ziyaretçilerine kapılarını açacaktır. 2025 yılı İznik ve Bursa için önemli bir yıldır. Dünyada İznik’in ve Bursa’nın yerinin önemli olduğu vurgusunu oluşturmalıyız. Bu algıyı oluşturursak bölgeye ve Bursa’ya daha fazla turist gelecektir. Turizm payımız da artacaktır” diye konuştu Bozbey “M.S. 325 yılında İmparator Büyük Konstantin tarafından toplanan Birinci İznik Konsili’ni 1700. yılında etkinliklerle taçlandıracağız. Su Altı Bazilikal Kilisesi’ni de 2025 yılında karşılama ünitesi ve çevre düzenlemesiyle halkımızın ziyaretine açarak, İznik’in uluslararası arenada bir kez daha ön plana çıkmasını sağlayacağız. Surların restorasyon ve onarımını da hep beraber gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

İnanç esasları belirlendi

İznik’te 325 yılında toplanan Birinci Konsil, Büyük Konstantin tarafından Arius’a karşı toplanmıştı. Konsile yüzlerce piskopos ve rahibin yanı sıra filozoflar da katıldı. Konsilde Baba (tanrı) ve Oğul (İsa) arasındaki tabiat eşitliği kabul edildi.

İznik kazı çalışmaları hakkındaki bilgilendirme toplantısı Su Altı Bazilikal Kilisesi kazı alanı yanında düzenlendi.

https://www.milliyet.com.tr/arkeoloji/iznik-golundeki-kilise-2025te-ziyarete-acilacak-7241768