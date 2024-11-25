Hindistan’dan Ermenistan’a Pinaka füze sistemlerinin teslimatı başladı

Hindistan, Ermenistan’a Pinaka füze sistemlerinin teslimatına başladı. Bu teslimatlar, Hindistan’ın aynı dönemde Ermenistan’a Akash hava savunma füze sistemlerini de göndermesiyle eş zamanlı olarak gerçekleşiyor.

Savunma kaynaklarına göre, ilk parti Pinaka füze sistemleri Ermenistan’a ulaştı. Pinaka, 80 km’nin üzerinde menzile sahip yüksek performanslı bir sistemdir.

Hindistan Savunma Araştırma ve Geliştirme Organizasyonu (DRDO) yakın zamanda güdümlü Pinaka füzelerinin önemli bir testini gerçekleştirdi. Fransa da bu silah sistemini edinmekle ilgileniyor.

ERMENİ HABER AJANSI