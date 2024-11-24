İsrail’in Lübnan’ın güneyine düzenlediği saldırıda tarihi bir kilise zarar gördü

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Hiyam beldesini hedef alan saldırılarını yoğunlaştırırken, bölgeyi kontrol altına almaya çalışıyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın haberinde, “Hava saldırıları, bombalamalar ve topçu ateşleriyle Hiyam’daki karadan operasyon hızlandı.” ifadeleri kullanıldı.

İsrail’in kara saldırılarını başlattığı 23 Eylül’den sonra Hiyam kasabasında dün “en zorlu ve şiddetli gecelerinden birinin” yaşandığı belirtildi.

İsrail ordusunun Hiyam beldesine yönelik “yoğun saldırısının devam ettiği” bilgisine yer verilen haberde, hava saldırılarında evlerin ve mahallelerin ciddi hasar gördüğü ifade edildi.

Hiyam beldesinin özellikle batı kısmında büyük patlamalar olduğu bildirildi.

Lübnan’ın güneyini karadan işgal eden İsrail ordusu, Hiyam beldesini karadan işgalinde önemli bir geçiş noktası olarak görüyor.

İsrail’in Lübnan’ın güneyine düzenlediği saldırıda tarihi bir kilise zarar gördü

Lübnan resmi haber ajansı NNA’ya göre, Nebatiye kentindeki Seyyidet el-İntikal Kilisesi İsrail savaş uçakları tarafından hedef alındı.

İsrail’in gece düzenlediği saldırıda kilisenin yanı sıra çevredeki bazı evlerde de hasar meydana geldi.

Melkani Rum Katolik Patrikhanesi’ne bağlı tarihi kilise, Temmuz 2006’daki İsrail saldırılarında gördüğü hasarın ardından restore edilmişti.

Hedef alınan bölgede saldırı nedeniyle araç geçişine kapanan yolun yeniden açılması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

İsrail ordusu, Suriye-Lübnan arasındaki sınır kapısını hedef aldığını duyurdu

Ordudan yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Lübnan tarafında El-Kaa, Suriye tarafında da Cusiyye ismi verilen sınır kapısını Hizbullah’ın silah transferi için kullandığını öne sürerek hedef aldığı duyuruldu.

Açıklamada, saldırının sınır kapısının yakınındaki “askeri altyapıyı” hedef aldığı iddia edilirken Hizbullah’ın sınırı Suriye’den Lübnan’a silah transferi için kullandığı ileri sürüldü.

İsrail ordusu, Lübnan tarafında El-Kaa, Suriye tarafında da Cusiyye ismi verilen sınır kapısını 25 Ekim’de de hedef almıştı.

Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiyye, geçen ay yapılan saldırılar nedeniyle sınır kapısının hizmet dışı kaldığını duyurmuştu.

İsrail ordusu 14 Ekim’de Lübnan’ın doğusundaki Suriye ile olan sınır kapısı El-Masna’yı da bombalamış ve iki ülke arasındaki başlıca sınır kapısının kapatılmasına neden olmuştu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden (BMMYK) yapılan açıklamada, Lübnan ve Suriye arasındaki iki sınır kapısına İsrail hava saldırılarının, Lübnan’dan Suriye’ye geçmek isteyen insanların “ana yaşam hattını” engellediği belirtilmişti.

İsrail’in Lübnan’da şiddetlenen saldırılarında 3 bin 670 kişi öldü

Hizbullah’la 8 Ekim 2023’ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan’ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023’ten bu yana 926’sı kadın ve çocuk, 220’si sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 670 kişi öldü, 15 bin 413 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül’de Beyrut’a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ediyor. Lübnan hükümetinin açıkladığı verilere göre, ülke genelinde İsrail saldırıları nedeniyle 1,9 milyona yakın kişi yerinden edildi. Bunların 624 binden fazlası Suriye’ye göç etti.

Lübnan’dan İsrail’in orta ve kuzey bölgelerine düzenlenen roket saldırılarında 5 kişi yaralandı

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızından yapılan açıklamada, Yukarı Celil bölgesi ile Petah Tikva ve Hayfa kentlerine düzenlenen roket saldırılarında 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan’dan atılan bir roketin İsrail’in orta kesimindeki Petah Tikva kentinde bir araca isabet ettiği, yanan aracın dumanından etkilenen 70 yaşındaki bir kadın ile 20’li yaşlardaki bir kişinin hafif yaralandığı belirtildi.

Lübnan’dan Hayfa kentine düzenlenen roket saldırısında ise bir binanın hasar gördüğü aktarıldı.

Şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu hafif yaralanan 50’li yaşlardaki 2 kişinin, Hafya’daki Bnei Zion ile Rambam hastanelerine kaldırıldığı kaydedildi.

İsrail kuzeyindeki Yukarı Celil bölgesine düzenlenen roket saldırısında ise vücuduna şarapnel parçası isabet eden 60’lı yaşlardaki bir adamın yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusu, Lübnan’dan yaklaşık 165 roket atıldığını duyurdu

İsrail ordusundan yapılan açıklamalara göre, bugün sabah saatlerinden bu yana Lübnan’dan İsrail’in kuzey ve orta kesimlerine toplamda 165 roket atıldı.

Ordu açıklamasında Batı Celil bölgesi ve Hayfa kentine Lübnan’dan yaklaşık 30 roket atıldığı duyurulurken, İsrail’in orta kesimindeki Petah Tikva kenti yakınlarındaki Rinatya yerleşimine de bir roket isabet ettiği bildirildi.

Ayrıca sosyal medyada, Lübnan’dan atılan roketlerden birinin İsrail’in kuzeyindeki Nahariya bölgesindeki bir binaya doğrudan isabet ettiği görüldü.

AA