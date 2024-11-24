Feriköy Merametçiyan Okulu’nun bütçe açığı kapanmadı

İşhan Erdinç

Feriköy Merametçiyan Okulu’nun bütçe açığının kapatılması için kurulan sevgi sofrasına katılım yoğundu. 21 milyon 187 bin TL bütçe açığı bulunan okul için 11 milyon 300 bin TL bağış toplandı. Patrik Maşalyan kapanış konuşmasında, veliler dahil olmak üzere toplumun bütün kesimlerine seslenerek, okullara destek verilmesi gerektiğini söyledi.

24 Kasım Pazar günü Feriköy Surp Vartanants Kilisesi’nde Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan riyasetinde yapılan ayini Kıdemli Peder Goryun Fenerciyan yönetti. Ayinde ilahileri Şef Sibil Arsenyan yönetimindeki Vartanants Korosu seslendirdi.



Patrik Maşalyan, vaazında öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı:

“Öğretmenlikte neden İskandinav ülkeleri örnek gösterilir? Çünkü en az bir doktor kadar eğitimlerine önem veriyorlar. Bir doktorun bugün hazırlanması 10 yıl sürüyor. Öğretmenin de o ülkelerde hazırlanması 10 yıl sürüyor. Herkesi öğretmen yapmıyorlar ve öğretmen doktor kadar aylık maaş alıyor. Onun için eğitimde dünya sıralamasında birinci sıradalar. Bizim ülkemizde biliyoruz ki öğretmenler bazen ikinci iş yapıyorlar. Bizim okullarımızda öğretmenlerimizin aylık maaşıyla ilgili sorunlarımız var. Bu elbette herkesin bütçesiyle ilgilidir. Ama en nihayetinde şununla karşı karşıya kalıyoruz; öğretmenlerimize ne veriyoruz ki onlardan ne istiyoruz? Öğretmenlik, doktor ve din adamlığı gibi idealist mesleklerdendir. Paraya endeksleyemezsiniz. Yaşamak için paraya ihtiyaçları var. Toplum olarak bunu gerçekleştirmek durumundayız. Öğretmenlerimizin kalitesini yükseltmeliyiz. Öğretmenlerimiz zaman zaman hazırlık kurslarına, Ermenistan’a gitmeliler; dünyayı görmeliler. Öğretmenlerimiz kendilerine önem verildiğini fark etmeliler. Türkiye ekonomik krizden geçiyor ve çalkantı herkesi bir şekilde vuruyor. Öğretmenleri de etkileyecek ama umut ediyoruz ki bu yakında çözülür. El ele vereceğiz; okul yönetimleri, veliler, vakıflar, hayırseverler daha güzel ve daha kaliteli okullar yaratmak adına oturacağız ve düşüneceğiz. Bunun için ekonomi gerekli ama önce gelecek olan planlamadır. Okul sayımızı, okullarımızın özelliklerini gözden geçirmeliyiz. Biz Patrikhane Akademisyenler Kurulu olarak Ermeni akademisyenlerimize görev verdik, okullarımızın analizlerini yapıyorlar. Kapasiteleri, özellikleri, nasıl birleşme olabilir konuları üzerine çalışıyorlar. Çünkü okullarımızla ilgili bir ameliyat yapacaksak bilgi ve veriler olmalı. Her ne olursa olsun, elimizden gelen bütün gayretle Ermeni kimliğimizi korumaya çalışacağız.”





Ayinin ardından Nazar Şirinoğlu Salonu’nda kurulan sevgi sofrasına geçildi.



Yemeğe Patrik Maşalyan’ın yanısıra Başepiskopos Aram Ateşyan, AKP İstanbul Milletvekili Dr. Sevan Sıvacıoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Patrik Vekili Kıdemli Peder Krikor Damadyan, Üstrahip Harutyun Damadyan, Kıdemli Peder Kevork Çınaryan, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Ermenistan Daimi Temsilcisi Nairi Bedrosyan; hayırseverler Dikran Gülmezgil, Hayk Arslanyan, Aret-Monik Ergan; Feriköy Merametçiyan Okulu eğitim kadrosu, kilise vakıf başkanları ve halk katıldı.



Vakıf yönetim kurulundan Karen Terziyan’ın sunuculuk görevini üstlendiği yemekte okul korosu şarkılar seslendirdi, öğrenciler şiirler okudu ve danslar etti.



Terziyan, konuşmasında 21 Kasım Perşembe günü hayatını kaybeden Başepiskopos Karekin Bekçiyan’ı andı.

Terziyan, bu yıl içinde hayatını kaybeden Feriköy Surp Vartanants Kilisesi Vakfı bünyesinde geçmiş dönemde görev alan Vortik Papazyan, Aram Kamburyan, Selma İskenderöz, Yetesiya Tırtır ve Sarkis Kendirli’yi de andı.



Yemekte öğrenciler, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle öğretmenlerine gül hediye etti.



Feriköy Surp Vartanants Kilisesi Vakfı Başkanı Manuk Öğer, konuşmasında Feriköy ve Şişli’nin Ermeni toplumunun yoğun olarak yaşadığını ancak vakfın mülklerden gelir sağlayamadığını söyledi.



Maddi anlamda varlık ve yokluğun keskin olduğunu söyleyen Öğer, ” Toplumsal zenginliğin tasarrufu adil paylaşımdan geçmektedir. Basit bir örnekle cemaatin eğitim veren kurumlarının ortalama öğrenci maliyetleri hesaplanmalı ve daha etkili bir sistem kurulana dek bu süreç adil bir şekilde yönetilmelidir” dedi.



Hükümet ve yerel yönetimlerden talepleri olduğunu söyleyen Öğer, okul bahçesinin bir kısmının Maliye hazinesine tescil edildiğini ve her yıl ecrimisil bedeli ödediklerini söyleyerek bilabedel okul bahçesi olarak tanımlanmasını istedi. Öğer, Şişli Belediye Başkanı Şahan’dan ise toplumun ihtiyaçlarının arttığını ve desteklerin de artmasını istediklerini belirtti.



Öğer, konuşmasında öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü de kutladı.



Vakıf yönetiminden Aznif Mezaduryan, eğitimin toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini belirterek bütçe açığının 21 milyon 187 bin TL olduğunu söyledi. Mezaduryan, geçen yıl okul binasına yapılan deprem güçlendirme çalışmalarını tamamladıklarını hatırlatarak Milli Eğitim Bakanlığı’nın, raporları onaylandığını açıkladı.



AK Parti İstanbul Milletvekili Dr. Sıvacıoğlu, Öğer’in talebini takip edeceğini söyledi.

Dr. Sıvacıoğlu, şöyle konuştu.

“Bizler bu konuları devamlı konuşuyoruz. Bütçeler nasıl kapanacak, bu işler nasıl olacak gibi konuları konuşuyoruz. Biz bunları hallederiz fakat ben şunu gözlemledim. Biz konuya odaklanmaktan çok etrafında dolaşıyoruz. Fazla konuşuyoruz. Enerjimizi bu işlerin çözümüne harcasak çok daha başarılı olacağız.”



Yemeğin kapanış konuşmasını yapan Patrik Maşalyan, yemekte 11 milyon 300 bin TL bağış toplandığını açıkladı. Patrik Maşalyan, Manuk Öğer ve yönetim kurulunu Feriköy Okulu için gösterdiği çabadan ötürü tebrik etti. Patrik Maşalyan, toplumun ve velilerin okula destek vermesi gerektiğini ifade etti.



https://www.agos.com.tr/tr/yazi/31401/ferikoy-merametciyan-okulu-nun-butce-acigi-kapanmadi