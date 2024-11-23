Carlo Acutis, Katolik Kilisesi tarafından ilan edilecek ilk Y kuşağı aziz olacak

Katolik Kilisesi, Londra doğumlu Carlo Acutis’u 26 Nisan 2025’te aziz ilan edecek. Katolik Kilisesi tarafından aziz ilan edilen ilk Y kuşağı temsilcisi olacak. Acutis, Katolik Hristiyanlar için “internetin koruyucu azizi” olacak.

Çevrim içi becerileriyle “internetin koruyucu azizi” olarak anılan Londra doğumlu Carlo Acutis, 26 Nisan 2025’te aziz ilan edilecek. Acutis, Katolik Kilisesi tarafından ilan edilen ilk Y kuşağı temsilcisi olacak.



2006’da 15 yaşındayken lösemi nedeniyle hayatını kaybeden Acutis, internet üzerinden Katolik mucizeleri kayıt altına almış ve dini kuruluşlar için web siteleri oluşturmuştu. Çocukluğunu geçirdiği İtalya’nın Monza kentinde vefat eden genç, ölümünden sonra Assisi’de bir türbeye nakledildi ve burada kendisiyle ilişkilendirilen kutsal emanetlerle sergileniyor.

Katolik inancına göre azizlik için iki doğrulanmış mucize gerekiyor. Acutis’in ilk mucizesi, doğuştan hastalıklı bir Brezilyalı çocuğun mucizevi iyileşmesiyle 2020’de onaylandı. İkinci mucize ise Floransa’da şiddetli beyin kanaması geçiren bir üniversite öğrencisinin iyileşmesiyle bu yıl teyit edildi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Acutis’i dijital çağda genç nesillerle bağ kurma çabalarında bir ilham kaynağı olarak görüyor. Onun hikayesi, Kilise’nin modern dünyadaki mesajını güçlendirmesi açısından da önem taşıyor. Aziz ilanı töreni, Papa tarafından Vatikan’da gerçekleştirilecek.

https://serbestiyet.com/dis-haber/carlo-acutis-katolik-kilisesi-tarafindan-ilan-edilecek-ilk-y-kusagi-aziz-olacak-188519/