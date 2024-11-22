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Ermenistan’ın UEFA Uluslar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu (FOTO)

2024-11-22

UEFA Uluslar Ligi’nde play-off, çeyrek ve yarı final kura çekimi, UEFA’nın İsviçre’nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirildi.

Kura çekimi sonucunda Ermenistan milli takımı, B klasmanında yer almak için Gürcistan milli takımıyla mücadele edecek.

A/B Ligi

Türkiye – Macaristan
Ukrayna – Belçika
Avusturya – Sırbistan
Yunanistan – İskoçya

B/C Ligi

Kosova – İzlanda
Bulgaristan – İrlanda Cumhuriyeti
Ermenistan – Gürcistan
Slovakya -Slovenya

C/D Ligi

Cebelitarık – Letonya
Malta – Lüksemburg

Ermenistan ve Gürcistan takımları arasındaki ilk maç 20 Mart 2025’te, rövanş maçı ise 23 Mart’ta oynanacak.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/11/22/Ermenistan-UEFA-Uluslar-Ligi-play-off-Türkiye/291007

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