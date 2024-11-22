Ermeni imparator Büyük Tigran tasvirli antik sikke Reddit kurucusunun gurur kaynağı

Meşhur ABD’li Ermeni, Reddit’in kurucu ortağı miliyoner Alexis Ohanian, sosyal medya hesabında takipçilerine M.Ö. 95 yılına ait, Ermeni Kralı Büyük Tigran’ın tasvir edildiği nadir bir Ermeni sikkesi gösterdi.





Zartonk Media’nın haberine göre, Ohanian, doğası gereği bir koleksiyoncu olmadığını ancak bu sikkeyi edindiğini belirtti. Ermenilerin, Büyük Tigran’ın hükümdarlığı sırasında Ermeni Krallığı’nın, Roma Cumhuriyeti’nin doğusundaki en güçlü devlet haline geldiğini bildiklerini ifade etti.

Ohanian, bu sikkeden gurur duyduğunu ve her gördüğünde Ermeni olmaktan büyük bir onur hissettiğini dile getirdi. Sikkenin M.Ö. 95 yılına ait olduğunu ve 2024 yılında masasında durduğunu belirterek, her gördüğünde gurur duyduğunu ekledi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/11/22/Ermeni-imparator-Büyük-Tigran-sikke-Reddit/290988