Başepiskopos Bekçiyan’ı kaybettik

Başepiskopos Karekin Bekçiyan bu sabah hayatını kaybetti

82 yaşındaki Bekçiyan Sırpazan, birkaç ay önce Almanya’dan İstanbul’a gelmişti ve bir süredir Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi’nde kalmaktaydı. Başepiskopos Karekin Bekçiyan 21 Kasım sabahı hayatanı kaybetti. Duyuru Türkiye Ermenileri Patrikliği’nden yapıldı.

Bekçiyan Sırpazan’ın cenazesine ilişkin ayrıntılar ilerleyen saatlerde Patrikhane tarafından paylaşılacak.

Tüm Ermeni toplumunun başı sağolsun.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/31384/basepiskopos-bekciyan-i-kaybettik