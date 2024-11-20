Gazze’nin soruşturulmasını isteyen Papa Francis, Ermeni soykırımını örnek gösterdi

Papa Francis yeni kitabında, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının soykırım olup olmadığının belirlenmesi için soruşturma çağrısında bulundu.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Salı günü yayınlanan kitabında, İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonlarıyla ilgili soykırım suçlamalarına değinerek, bu olasılığın soruşturulmasını istedi.

Bunu yaparken Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki Ermenilerden, Orta Doğu’daki Hristiyan kavimlerden, Avrupa’daki Yahudilerden ve Ruanda’daki Tutsi halkından örnekler verdi.

Papa kitabın bir bölümünde şu ifadeleri kullandı: “Bazı uzmanlara göre Gazze’de yaşananlar bir soykırımın özelliklerini taşıyor. Bunun hukukçular ve uluslararası kuruluşlar tarafından formüle edilen teknik tanıma uyup uymadığını belirlemek için dikkatlice incelenmesi gerekiyor.”

Papa, II. Dünya Savaşı sırasında Yahudilerin yok edilmesine, Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki Ermeni soykırımına, Ruanda’daki Tutsilere ve Ortadoğu’daki Hıristiyanlara atıfta bulundu.

Bu, Papa’nın, İsrail’in Filistin topraklarındaki askeri operasyonlarıyla ilgili olarak soykırım terimini ilk kez kamuoyunda kullanması anlamına geliyor.

Papa ayrıca, “Savaşın açtığı yara hâlâ kapanmadı, özellikle çatışmanın ilk aylarında binlerce insanın evlerini terk etmesine yol açtı” ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler’in (BM) özel bir komitesi, İsrail’in kullandığı savaş yöntemlerinin “soykırım niteliği taşıdığını” belirten bir rapor yayınladı.

Papa, göçmenlerin karşılaştığı sorunlardan da bahsetti

Papa yeni kitabında göçmenlere, onların gittikleri ülkelerde karşılaştıkları uyum sorunlarına ve günümüzde karşılaşılan sıkıntılardan ötürü kişilerin nasıl insanlıktan çıktığına da değiniyor.

“Bu zorlukla karşı karşıya kalan hiçbir ülke yalnız bırakılamaz ve hiç kimse, daha kısıtlayıcı ve baskıcı yasalar yoluyla sorunu izole bir şekilde ele almayı düşünemez” dedi.

“Tam tersine, kayıtsızlığın küreselleştiğini gördüğümüz gibi, göçmenlerin koşullarının insanileştirilmesi için hayırseverlik ve işbirliğinin küreselleşmesiyle karşılık vermeliyiz” diye ekledi.

https://enternasyonaldayanisma.org/2024/11/20/gazzenin-sorusturulmasini-isteyen-papa-francis-ermeni-soykirimini-ornek-gosterdi/