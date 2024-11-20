AGİA TRİADA KİLİSESİNİ RESTORE EDECEKLERİNİ AÇIKLAYAN ŞERİF KAYNAR, ” 1 MİLYON DOLAR EKSİK, DİLENMEYE GİDİYORUM”

Nilgün KAYA

Korn Ferry İnternational’ın beyin avcısı Şerif Kaynar, Ayvalık’ta yapımı 1846 yılına dayanan Agia Triada Kilisesinin restorasyonu için kolları sıvadı. Kaynar, “Tüm müsaadeler alındı fakat küçük bir sorunumuz var. 1 milyon dolar eksik. Zenginlerden dilenmeye gidiyorum.” Dedi.

Şerif Kaynar, restorasyon sürprizini Ayazma’da açıkladı

loannis Fountoulis’in Ayvalık Ayazması üzerine yazmış olduğu kitap çevirisi lansmanı, Tarihçi Stratis Anagnostou ve Ayvalık Ayazması Derneği Başkanı Şerif Kaynar’ın katılımıyla yapıldı.

Etkinlik sırasında Ayvalık’ta yaşayanlara bir sürprizi olduğunu söyleyen Şerif Kaynar, tütün deposu olarak bilinen Agia Triada Kilisesinin restorasyonu için dernek olarak girişimde bulunduklarını açıkladı.

Ayvalık’ta bulunan yıkık ve harap olmuş Ayazma Binası’nın ayağa kaldırılması ve restore edilmesi projesiyle oluşan ve Şerif Kaynar’ın başkanlığını yürüttüğü Ayvalık Ayazması Derneği, Ayvalık Belediyesi ile yapının restorasyonu için protokolü 13 Kasım günü imzaladı.

“ZENGİNLERDEN DİLENMEYE GİDİYORUM”

Kaynar, “Ayvalık Ayazması Derneği ile Ayvalık Belediyesi bir anlaşma yaptı. Amacımız 13 Nisan Caddesi’ndeki Agia Triada’yı yenilemek. Yıkılmak üzere. Anıtlar Kurulundan geçirdik, bütün müsaadeleri aldık. Belediye ile imzaladık Ayvalık Ayazması Derneği burayı yapacak. Fakat bir tane küçük sorunumuz var. 1 milyon dolar eksik. O da benim sorunum. Ben şimdi dilenciliğe başlıyorum. Ayazma da başladım bu sefer rakam biraz daha büyük. Ama Napolyon ne demiş; zor olanı yaparız. İmkansız biraz zaman alacak. Onun için biz başlıyoruz.” Dedi.

KAYNAR, “RESTORASYON İÇİN 50 BİN DOLAR BAĞIŞLAYACAĞIM”

100 kişiden 10 bin dolar isteyeceğini söyleyen Şerif Kaynar, restorasyon için gereken paranın 50 bin dolarını kendisinin vereceğini açıkladı. Ani harabelerinin restorasyonu için maddi destek veren World Monuments Fund’ dan da destek talep edeceğini belirten Kaynar, restorasyona Şubat 2025 te başlayıp iki yıl içinde tamamlamayı planladıklarını ifade etti.

AGİA TRİADA KİLİSESİ

kültürenvanteri.com da yer alan bilgilere göre; ‘Aya Triada Kilisesi, Eski Tütün Deposu olarak da bilinir. Aya Triada Kilisesi Ayvalık Kent Merkezi’nde, 1846 Yılı’nda inşa edilmiş 19. Yüzyıl ahşap konstrüksiyonlu Rum Ortodoks Kilisesi’dir. 18. ve 19. Yüzyıllarda Ayvalık’ta etkili olan Neo- klasik üslupta ve yöresel malzemeler kullanılarak yöresel yapım tekniğiyle inşa edilen yapı, Batı Anadolu’ya ait kilise mimarisinin oluşmasına katkı sağlayan kiliselerden biri olup Batı Anadolu’daki Rum Ortodoks kiliselerinin son temsilcilerindendir. Ayrıca inşa edildiği dönemin ahşap sanatını günümüzde belgeleyen işçilikli ahşapla kaplı düz tavanı bakımından Ayvalık kent merkezindeki kiliseler arasında tek örnektir. Ancak kilise mübadeleden sonra korunamamış duyulan ihtiyaç nedeniyle önce bir süre cami olarak işlevlendirilmek üzere kapatılan bazı pencereler ve avludan bemaya ulaşımı sağlayan kapı ile cephenin özgün konumunun bozulmasının başlangıcı olmuştur. Daha sonra tekel tütün deposu olarak işlevlendirilmek üzere Tekel Müdürlüğü’ne tahsis edildiğinde depolanacak tütünlerin bozulmaması için naosun özgün taban döşemesi ahşapla kaplanmış ve naos sonradan oluşturulan ahşap döşemeli bir ara kat ile iki katlı hale getirilerek cami olarak işlev gördüğü dönemde özgün konumu bozulan cephelere iç mekanın da özgün konumunun yitirilmesi eklenmiştir. Daha sonra Tekel Müdürlüğü tarafından boşaltılan kilisenin özgününde orta nefinin tavanına uzun zincirler ile asılı duran anka kuşunun kaçakçılar tarafından yerinden alınmak istenmesi nedeniyle ahşap tavan zorlanmış ve iç mekana çökmesine neden olunmuştur. Bu süreçten itibaren doğanın olumsuz şartlarına uzun süre maruz kalan iç mekanın ahşap konstrüksiyonu, ahşap tavan işlemeleri ve alçı kaplamalı duvar yüzeyleri hasar görmüş ve devam eden bakımsızlık nedeniyle locanın bağdadi duvarları ve tavanı tamamen yıkılmıştır. Ayrıca kilise apsis duvarında yer alan haç motifi işli taş ile alfa ve omega harfi işli taşın bulunması ve bu iki taşın kaçakçılar tarafından alınmak istenmesi nedeniyle apsis duvarı tamamen yıkılarak apsis nişi günümüzde dışarıdan iç mekana girilebilen bir boşluk konumundadır. Günümüzde Ayvalık Belediye Başkanlığına tahsisli olan kilise müdahale edilmezse hızla yok olmak üzeredir. Bu kültür mirasının özgün yapısının bozulmaması ve ait olduğu kültüre zarar verilmemesi dikkate alınarak Ayvalık Kenti’nin de ihtiyaç duyduğu bir işleve kavuşturularak korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması toplumsal ve kültürel zorunluluktur.’

https://www.gazeteayvalik.com/2024/11/20/agia-triada-kilisesini-restore-edeceklerini-aciklayan-serif-kaynar-1-milyon-dolar-eksik-dilenmeye-gidiyorum/