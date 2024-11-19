Yunan “SKY express” havayolu şirketi Atina-Yerevan-Atina hattında sefer düzenlemeye başladı

Yunan “SKY express” havayolu şirketi Atina-Yerevan-Atina hattında sefer düzenlemeye başladı.

Atina Uluslararası Havalimanın’dan Zvartnots Uluslararası Havalimanın’a uçuşşar her Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri olmak üzere haftada 3 kez gerçekleştirilmektedir.

Ermenistan Uluslararası Havalimanları kapalı anonim şirketi genel müdürü Sergey Avetisyan Atina-Yerevan uçuşlarla ilgili şu ifadelere yer verdi:

“Meslektaşlarımızı tebrik ediyoruz. Atina’ya başka bir güzergahın işletilmesi Ermenistan ile Yunanistan arasında başarılı bağlara alternatif seyahat seçenekleri sunan hoş bir eklemedir. Umarım, bu uzun vadeli işbirliğimizin başlangıcı olur ve daha fazla yeni destinasyonun açılmasına tanık olacağız.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/11/19/Yerevan-Atina/290594