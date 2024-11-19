Pallone: “Beni susturma çabaları kararlılığımı daha da güçlendiriyor”

ABD Senatörü Edward J. Markey ve Kongre Üyesi Frank Pallone, Bakü’de düzenlenen COP29 İklim Değişikliği Konferansı dönüşünde Azerbaycan hükümetinin insan hakları ihlallerine yönelik eleştirilerini yineledi. Pallone, konferans sırasında ve konakladığı otelde Azerbaycan hükümeti destekli protestolarla karşılaştığını, ancak ABD Dışişleri Bakanlığı’nın çabaları sayesinde fiziksel zarar görmekten kurtulduğunu belirtti. Ayrıca Pallone’un, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile düzenlenen bir toplantıya özellikle dahil edilmediği vurgulandı.

Pallone ve Markey, Azerbaycan’ın insan hakları ihlalleri ve uluslararası hukuku çiğneyen eylemleri nedeniyle ABD’nin bu ülkeye yönelik daha güçlü bir duruş sergilemesi gerektiğini ifade etti. Her iki isim, Azerbaycan’ın Karabağ Ermenilerine yönelik saldırılarını ve baskıcı politikalarını kınarken, etnik Ermenilerin güvenli dönüşü ve siyasi mahkumların serbest bırakılması çağrısında bulundular. Ayrıca, Ermenistan ile iş birliğinin artırılması ve enerji alanında Rusya’ya olan bağımlılığın azaltılması gerektiğini vurguladılar.

Markey, Azerbaycan’ın insan hakları sicilinin, COP29 gibi küresel bir konferansa ev sahipliği yapmasıyla çeliştiğine dikkat çekerek, bu ülkenin sivil halka yönelik saldırılar, işkence ve ifade özgürlüğüne yönelik kısıtlamalar gibi ciddi ihlalleri düzeltmesi gerektiğini dile getirdi. Bu ihlallerin yalnızca bölgedeki barışı değil, aynı zamanda uluslararası toplumla ilişkileri de tehlikeye attığını belirtti.

Pallone ise, Azerbaycan’ın hem kendi vatandaşlarına hem de Karabağ Ermenilerine yönelik eylemlerinin hesap vermesi gereken bir durum olduğunu belirterek, ABD’nin bu konuda baskısını artırması gerektiğini savundu. Bölgedeki sürdürülebilir barışın ancak insan haklarına saygı ve adaletle mümkün olduğunu ifade eden Pallone, Azerbaycan’ın askeri saldırılarını durdurması ve Ermenistan ile barışçıl bir çözüm için samimi müzakereler yürütmesi gerektiğine inandığını belirtti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/11/19/ABD-Pallone-Ermeni-Azerbaycan/290565

