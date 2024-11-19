Henrikh Mkhitaryan, Serie A’da “Yılın en iyi orta saha oyuncusu” ödülüne aday gösterildi



Football Italia’nın haberine göre, Serie A ödülleri için adaylar açıklandı. Yılın en iyi kalecisi ödülüne Monza/Juventus’tan Michele Di Gregorio, Inter’den Yann Sommer ve Milan’dan Mike Maignan aday gösterildi. Yılın en iyi savunmacısı ödülüne ise Milan’dan Theo Hernandez, Juventus’tan Gleison Bremer, Torino/Atalanta’dan Raoul Bellanova, Inter’den Alessandro Bastoni ve Denzel Dumfries, Torino/Napoli’den Alessandro Buongiorno, Inter’den Federico Dimarco ve Bologna/Arsenal’den Riccardo Calafiori aday olarak gösterildi.

https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-1104956819242426&output=html&h=280&adk=3452721577&adf=1020545447&w=688&abgtt=9&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1732041124&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=3827373523&ad_type=text_image&format=688×280&url=https%3A%2F%2Fwww.ermenihaber.am%2Ftr%2Fnews%2F2024%2F11%2F19%2FHenrikh-Mkhitaryan-Serie-A-Futbol-Ermeni%2F290630&fwr=0&pra=3&rh=172&rw=688&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&dt=1732041029001&bpp=2&bdt=7638&idt=2&shv=r20241114&mjsv=m202411140101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3Dd009121c58aea498%3AT%3D1710826971%3ART%3D1732041028%3AS%3DALNI_MaOp3DNL-VFWm2QK3Q0s6l1Zn7B0g&gpic=UID%3D00000e46f0104dc5%3AT%3D1717413434%3ART%3D1732041028%3AS%3DALNI_MY166cfWsnVt2iKwSeRSgIVIGBNUg&eo_id_str=ID%3D18d442cfe71f40d6%3AT%3D1721368860%3ART%3D1732041028%3AS%3DAA-AfjbUYgnNX8k3XHkcJaJu4b_s&prev_fmts=0x0%2C1200x280&nras=3&correlator=3009439126348&frm=20&pv=1&u_tz=180&u_his=2&u_h=900&u_w=1440&u_ah=818&u_aw=1440&u_cd=24&u_sd=2&adx=34&ady=1064&biw=1238&bih=738&scr_x=0&scr_y=0&eid=31087700%2C31088954%2C95344187%2C95344791%2C31088458%2C95345966%2C95347756&oid=2&pvsid=579923052083611&tmod=776768132&uas=0&nvt=1&fc=1408&brdim=65%2C25%2C65%2C25%2C1440%2C25%2C1238%2C818%2C1238%2C738&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=128&bc=31&bz=1&ifi=3&uci=a!3&btvi=1&fsb=1&dtd=95032

Yılın en iyi orta saha oyuncusu kategorisinde, Atalanta/Juventus’tan Teun Koopmeiners, Inter’den Niccolò Barella ve Hakan Çalhanoğlu, Juventus/Marseille’den Adrien Rabiot, Roma’dan Paulo Dybala ve Inter’de oynayan Ermeni futbol yıldızı Henrikh Mkhitaryan yarışacak.

“Yılın En İyi Forveti” kategorisinde ise Inter’den Marcus Thuram ve Lautaro Martinez, Milan’dan Rafael Leão, Genoa/Fiorentina’dan Albert Gudmundsson, Atalanta’dan Ademola Lookman ve Bologna/Manchester United’dan Joshua Zirkzee aday gösterildi.

Bu kategorilerin kazananları arasından Serie A’da yılın en iyi futbolcusu seçilecek. Ödül töreni 2 Aralık’ta gerçekleştirilecek.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/11/19/Henrikh-Mkhitaryan-Serie-A-Futbol-Ermeni/290630