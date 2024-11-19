Ermenisyan Başbakanı, Vatikan Müzeleri ve Aziz Petrus Bazilikası’nı ziyaret etti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Kutsal Makam’a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Vatikan Müzeleri’ni gezdi.



Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Paşinyan’a eşi Anna Hakobyan ve kızları Arpi Paşinyan eşlik etti.

Ziyaret sırasında Paşinyan ve Hakobyan, Aziz Petrus Bazilikası’nı da gezdi. Başbakan ailesiyle, ayrıca İlk Ermeni Katolikosu Grigor Lusavoriç (Aydınlatıcı) ve büyük Ermeni din adamı, Ortaçağ Ermeni kültür ve edebiyatının en önemli isimlerinden, Vatikan tarafından da Aziz ilan edilen Grigor Narekatsi’nin heykellerine çiçek bırakarak saygılarını sundu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/11/19/Başbakan-Paşinyan-Vatikan/290586