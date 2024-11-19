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Ermeni boksör Türk rakibini mağlup ederek şampiyonluk kemerini kazandı (Video)

2024-11-19

Çekiya’nın Usti nad Labem şehrinde düzenlenen boks şampiyonasında Ermeni boksör Yuri Sakunts Türk boksör Richard Alkanı  mağlup ederek şampiyonluk kemerini kazandı.

4’üncü turda Türk boksör mücadeleye devam edemedi ve hakem teknik nakavt ilan etti.

Ermeni boksör zaferini efsanevi “Arabo” müfrezesinin fedakar askerlerine ve tüm Ermeni halkına adadı.

Sakunts’un 8 başarısı Guinness Rekorlar Kitabı’na kaydedildi. 

Video için tıklayın

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/11/19/Ermen-Türk-boksör/290606

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