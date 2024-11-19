Azerbaycan Ermenistan’daki “37. Dünya Askeri Güreş Şampiyonası”na katılmayacak

20-24 Kasım tarihlerinde Ermenistan’ın başkenti Yerevan’daki Karen Demirchyan adını taşıyan spor ve konser kompleksinde “37. Dünya Askeri Güreş Şampiyonası” düzenlenecek.

“Uluslararası Askeri Spor Konseyi tarafından davetiyeler, şampiyonayı düzenleyen ülke tarafından değil, konseyin kendisi tarafından gönderilir ve herhangi bir ülke davet edilmeyebilir. Azerbaycan takımı başvuruda bulunmadı ve Ermenistan’a gelmedi.”

Ermenistan Savunma Bakanlığı Beden Eğitimi ve Spor Hizmetleri Başkanı Albay Arman Davtyan, düzenlenen basın toplantısında şampiyonaya Azerbaycan’ın katılmayacağını açıkladı.Davtyan ayrıca şunları kaydetti:

Hatırlanacağı üzere şampiyonaya katılmak için Ermenistan, 24 ülkeden heyetler kabul edecek.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/11/19/Ermenistan-Azerbaycan-Güreş/290590