Paşinyan bazı üst düzey yetkililerin istifasını istedi, altı isim istifasını sundu

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bir dizi üst düzey yetkiliden görevlerinden ayrılmalarını istediğini söyledi. Altı üst düzey isim istifalarını sundu.

Paşinyan, Facebook’ta yaptığı paylaşımda, “Talebin nedenleri kişisel değil, sistematiktir” dedi.



Paşinyan “Basında ve sosyal ağlarda çıkan kitlesel tartışmaları dikkate alarak, bazı üst düzey yetkililerden görevlerinden ayrılmalarını istediğimi belirtmeyi gerekli görüyorum. Böyle bir talepte bulunmamın nedenleri kişisel değil, kamuoyuna da söylediğim sistemiktir. Aynı zamanda adı geçen ortaklarımızın devletimizin gelişimindeki erdemlerini de inkar edemem ve hepsine katkılarından ve ricamı anlayışlarından dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Karen Andreasyan, Yolsuzlukla Mücadele Komitesi Başkanı Sasun Khachatryan, İçişleri Bakanı Vahe Ghazaryan, Soruşturma Komitesi Başkanı Argishti Kyaramyan, Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı Gnel Sanosyan ve Devlet Gelir Komitesi Başkanı Rustam Badasyan istifalarını sundu.

Başbakan Nikol Paşinyan, 15 Kasım’daki son hükümet toplantısında kolluk sisteminden somut sonuçlar talep ettiğini duyurdu. Paşinyan, “Sevgili yargı, kolluk kuvvetleri ve iktidar yapılarının temsilcileri, sabrım doldu” dedi.

(Ermenistan Kamu Radyosu, Civilnet)

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/31360/pasinyan-bazi-ust-duzey-yetkililerin-istifasini-istedi-alti-isim-istifasini-sundu