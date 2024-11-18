Lemkin Enstitüsü’nden Aliyev’e tepki: “Ermenilerin eski topraklarında Soykırım ile egemenliğin yeniden tesis edilmesi adalet değil”

Lemkin Enstitüsü, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in COP29’daki açıklamalarına tepki göstererek, Azerbaycan’ın Ermenilerin kadim topraklarında soykırım yoluyla egemenliğini yeniden tesis etme girişimlerinin uluslararası hukuka göre adalet olmadığını belirtti. Bu görüş, kuruluşun sosyal medya platformu X’te yapılan bir paylaşımda ifade edildi.

Bakü’de düzenlenen BM İklim Konferansı COP29’un açılışında konuşan İlham Aliyev, Artsakh’a karşı yürütülen savaş ve Ermenilerin zorla yerinden edilmesini, uluslararası hukuk ve egemenliğin yeniden tesisi olarak nitelendirdi. Ayrıca bu süreci kendi “tarihi zaferi” olarak tanımladı.

Bağımsız bir sivil toplum kuruluşu olarak, Lemkin Enstitüsü bu açıklamalara karşılık verme gereği duydu. Enstitü, Azerbaycan’ın Ermenilerin kadim topraklarında gerçekleştirdiği eylemleri adalet kavramıyla bağdaştırmanın mümkün olmadığını vurguladı. Ayrıca, bu eylemlerin Azerbaycan’ın tek başına gerçekleştiremediği, İsrail’in askeri desteği ve ABD Dışişleri Bakanlığı’nın dolaylı onayı olmadan mümkün olamayacağı ifade edildi.

COP29’a katılan ülkelerin bu duruma sessiz kalması eleştirilirken, bu sessizliğin utanç verici olduğu belirtildi. Öte yandan, uzun yıllardır ülkeyi yöneten Aliyev’in, konferansın Bakü’de düzenlenmesine karşı yapılan boykot çağrıları ve eleştirilerden rahatsızlık duyduğu gözlemlendi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/11/18/Lemkin-Enstitüsü-Aliyev-Azerbaycan-Ermeni/290505