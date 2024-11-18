İzmir’in tarihine ışık tutuyor: Çiğli’nin bilinmeyen Rum kilisesi

EGE ŞENOL ÇALIŞKAN

Çiğli‘nin Yakakent Mahallesi’nde bulunan; metruk durumdaki Rum kilisesi, görenleri şaşırtıyor. İzmir’in tarihi ve kültürel yapısına dair yansımalar sunan bu yapı, günümüzde oldukça bakımsız bir halde. Yakakent’in 8087/2 numaralı sokağında bulunan kilisenin Rum Ortodokslar tarafından inşa edildiği tahmin ediliyor. Çiğli’de yer alan kilise, ilçenin kültürel çeşitliliğini kanıtlıyor.

Kilisenin yapıldığı tarih hakkında net bir bilgi bulunmasa da; Güzeltepe Mahallesi’nin Çiğli’deki ilk yerleşim yerlerinden biri olduğu düşünüldüğünde; bölgede Rumların yaşadığı dönem, 17’nci yüzyıla denk geliyor. Günümüzde yıkılmak üzere olan bu yapının restore edilmesi, mahalle halkının istekleri arasında. Yaka Mahallesi Camii’nin yakınlarında bulunan bu yapı, geniş bir arazi üzerinde bulunuyor.

Eğimli bir arazi üzerine inşa edilmiş olan kilisenin içerisinde bir ibadethane ve bir de şapel bulunuyor. Kilisenin yanında yer alan müştemilat yapısının dönemi içerisinde, papaz evi ve okul olarak kullanıldığı tahmin ediliyor.

Sosyal medya üzerindeki söylentiler, bu ibadethanenin uzun yıllar boyunca ahır olarak kullanıldığı yönünde.

Yakakent Kilisesi’ne nasıl gidilir?

Çiğli’nin Yakakent Mahallesi’ne ESHOT ile gitmek mümkündür. “Güzeltepe Muhtarlık” durağında indikten sonra kısa bir yürüyüşün ardından kiliseye varabilirsiniz. Bu bölgeden geçen ESHOT hatları şu şekilde sıralanmaktadır:

229- YAKAKENT MAHALLESİ – BOSTANLI İSKELE

329- GÜZELTEPE – ÇİĞLİ AKTARMA MERKEZİ

429- GÜZELTEPE – BOSTANLI İSKELE

529- YAKAKENT MAHALLESİ – ÇİĞLİ AKTARMA MERKEZİ

https://www.izgazete.net/izmirin-tarihine-isik-tutuyor-ciglinin-bilinmeyen-rum-kilisesi