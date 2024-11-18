İran-Azerbaycan-Ermenistan sınır bölgesinde deprem

18 Kasım saat 12:41’de (yerel saatle) [08:41 GMT], Ermenistan İçişleri Bakanlığı Sismik Koruma Bölgesel Servisi’nin sismolojik ağı, İran-Azerbaycan-Ermenistan sınır bölgesinde, Ahar şehrinin 65 km kuzeybatısında, 38.97⁰ kuzey enlemi ve 46.67⁰ doğu boylamında, 10 km derinlikte 3.8 büyüklüğünde bir deprem kaydetti.

Ermenistan İçişleri Bakanlığı kurtarma hizmetine göre, depremin merkez üssündeki şiddeti 5 büyüklüğünde kaydedildi.

Deprem, Ermenistan’ın Syunik bölgesine bağlı Meghri, Kapan, Kajaran ve Agarak şehirlerinde, ayrıca Alvank, Shvanidzor, Nrnadzor ve Nerkin Hand köylerinde 1.5 büyüklüğünde hissedildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/11/18/İran-Azerbaycan-Ermenistan-sınır-bölgesi/290493