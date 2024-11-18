Başbakan Paşinyan, Papa ile baş başa görüşme gerçekleştirdi (Foto)

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Vatikan’a yaptığı çalışma ziyareti kapsamında Papa Franciscus ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.

Başbakan Paşinyan, bu görüşmeden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Apostolik Saray’da ilk kez bulunmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirtti. Ermenistan Başbakanı, en üst düzeyde gerçekleşen karşılıklı ziyaretlerin, Ermenistan ile Vatikan arasındaki özel devletlerarası ilişkilere işaret ettiğini vurguladı. Ayrıca, Ermenistan’da yerleşik bir Apostolik Nuncio’nun atanmasının dostane ilişkilerde önemli bir adım olacağını ifade etti.

Başbakan, aynı zamanda Ermenistan’ın uluslararası platformlarda barış gündemine hizmet etme konusunda Vatikan’a tam destek verdiğini ve bu yönde ortak çalışmaların önemini vurguladı.

Nikol Paşinyan, Papa Franciscus’u Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecindeki son gelişmeler hakkında bilgilendirerek, Ermenistan Hükümeti’nin barış gündemine bağlılığını bir kez daha teyit etti. Ayrıca, Ermenistan Cumhuriyeti’nin barışa katkıda bulunma kararlılığını ifade etti.

Başbakan, Ermeni esirlerin serbest bırakılması konusundaki sürekli çabalarından dolayı Papa Franciscus’a teşekkürlerini iletti.

Görüşme sırasında taraflar, karşılıklı ilgi alanlarına giren diğer konuları da ele aldı.

Özel görüşmenin ardından Papa Franciscus, Başbakan’ın eşi Anna Hakobyan, kızı ve beraberindeki heyet üyelerini selamladı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/11/18/Ermenistan-Paşinyan-Roma-Papa/290522