Bakü’de 2 ABD’li senatör Ermenistan’ı destekledi! Senatör Pallone tehditler nedeniyle Bakü’den ayrıldı



Reuters’in haberine göre ABD’li Demokrat Senatörler Sheldon Whitehouse ve Ed Markey, COP29 çerçevesinde Bakü’de düzenlenen basın toplantısında Ermenistan’a desteklerini dile getirdi.

Bu yorumlar, Bakü TV kanalından bir gazetecinin, ABD’nin neden “Ermenistan’a yaptırım uygulamak” için çaba göstermediği sorusuna yanıt olarak geldi.

ABD’li senatör, “Sanırım Senatör Markey ve ben Ermenistan’ı destekliyoruz. Bu kadar çok Ermeni’nin yerinden edilmesinden dolayı çok üzgünüz. En hafif tabirle bunda Ermenilerin suçlanacağı inancından uzağım. Ev sahibi ülkedeki insan hakları üzerinde durmak istemiyorum. Ancak konu bu olsaydı, bu kadar iltifat etmezdim.” dile getirdi.

APA’nın haberine göre birçok toplantısı planlanan Kongre üyesi Frank Pallone ise protesto ve tehditlerle karşılandı, otelden çıkmasına izin verilmedi ve toplantıları iptal etti.

Pallone, tehditler ve saldırılar nedeniyle Bakü’den ayrıldı.

Pallone’nun, 44 günlük savaşın ardından Bakü’de açılan meşhur “stratejist parkı” penceresinden görülebildiği için asistanlarını ağır şekilde azarladığı otel seçimini beğenmediği de kaydedildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/11/18/Bakü-ABD-senatör-Ermenistan-COP29/290486