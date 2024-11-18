Azerbaycan’dan rekor savunma bütçesi: 2025’te 8,4 Milyar Manat!

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Azerbaycan, Ermenistan’ın geniş çaplı askeri yapılanma faaliyetlerine cevap olarak 2025 devlet bütçesinde savunma ve güvenlik harcamalarını artırıyor.

Report’un haberine göre, devlet bütçesi tasarısında 2025 yılı için savunma ve güvenlik harcamalarının toplamda 8 milyar 396 milyon manat(yaklaşık 5 milyar dolar) olarak planlandığı belirtildi.

Başlangıçta bu harcamaların 6 milyar 658 milyon manat olarak öngörüldüğü ancak Ermenistan’daki militarizasyonun boyutları göz önüne alınarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in talimatıyla 1 milyar 738 milyon manatlık bir artış yapıldığı ve toplamın 8 milyar 396,3 milyon manata ulaştığı ifade edildi.

Bu harcamaların finansmanı, Azerbaycan Devlet Petrol Fonu’ndan devlet bütçesine yapılacak 1 milyar 700 milyon manatlık transferle sağlanacak.

2025 bütçesinde yer alan savunma harcamalarının dağılımı şu şekilde:

Silahlı kuvvetler için 2 milyar 665,2 milyon manat,

Ulusal güvenlik için 467 milyon 917 bin manat,

Sınır hizmetleri için 540 milyon 314 bin manat.

Ayrıca savunma ve ulusal güvenlikle ilgili diğer faaliyetlere 4 milyar 717,4 milyon manat ayrıldığı paylaşıldı.

https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/azerbaycandan-rekor-savunma-butcesi-2025te-8-4-milyar-manat-1075110