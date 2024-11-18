Azerbaycan’dan rekor savunma bütçesi: 2025’te 8,4 Milyar Manat!

Azerbaycan, Ermenistan’ın geniş çaplı askeri yapılanma faaliyetlerine cevap olarak 2025 devlet bütçesinde savunma ve güvenlik harcamalarını artırıyor.
Report’un haberine göre, devlet bütçesi tasarısında 2025 yılı için savunma ve güvenlik harcamalarının toplamda 8 milyar 396 milyon manat(yaklaşık 5 milyar dolar) olarak planlandığı belirtildi.
Başlangıçta bu harcamaların 6 milyar 658 milyon manat olarak öngörüldüğü ancak Ermenistan’daki militarizasyonun boyutları göz önüne alınarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in talimatıyla 1 milyar 738 milyon manatlık bir artış yapıldığı ve toplamın 8 milyar 396,3 milyon manata ulaştığı ifade edildi.
Bu harcamaların finansmanı, Azerbaycan Devlet Petrol Fonu’ndan devlet bütçesine yapılacak 1 milyar 700 milyon manatlık transferle sağlanacak.
2025 bütçesinde yer alan savunma harcamalarının dağılımı şu şekilde:
- Silahlı kuvvetler için 2 milyar 665,2 milyon manat,
- Ulusal güvenlik için 467 milyon 917 bin manat,
- Sınır hizmetleri için 540 milyon 314 bin manat.
Ayrıca savunma ve ulusal güvenlikle ilgili diğer faaliyetlere 4 milyar 717,4 milyon manat ayrıldığı paylaşıldı.
https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/azerbaycandan-rekor-savunma-butcesi-2025te-8-4-milyar-manat-1075110
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