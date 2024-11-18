ABD’nin Ermenistan yanlısı kongre üyesi Azerbaycan’dan kaçtı

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Azerbaycan halkına hakaret eden Ermeni yanlısı ABD kongre üyesi Frank Pallone artık ülkeyi terk etti.

Bu bilgi APA’ya diplomatik kaynaklardan ulaştı.

Belirtmek gerekir ki, F. Pallone’nin Azerbaycan ziyareti toplumun sert kınamasına ve öfkesine neden oldu.

Aslında Frank Pallone’nin 18 Kasım’dan itibaren COP29’a katılmayı ve Bakü’de çok sayıda görüşme yapmayı planladığı bildirildi. Bu amaçla geçen cumartesi günü öğlen Bakü’ye geldi ve hafta sonunu Bakü’yü gezerek, gayri resmi görüşmeler yaparak unutulmaz kılmaya çalıştı.

Ancak Bakü havalimanında Azerbaycan medyasıyla karşılaşan Frank Pallone soruları yanıtlamadı. Gelişinden haberdar olan yerel Sivil Toplum Kuruluş (STK) başkanları ve sivil toplum aktivistleri kalacağı otelin önünde toplandılar. ABD kongre üyesi, onların dağılmasını beklemek için rotasını değiştirdi, otele gitmedi ve aniden COP29’da göründü. Burada yerel medya, kendisine Azerbaycan’a karşı karalama kampanyaları için Ermeni lobi örgütlerinden aylık ne kadar finansman aldığını ve lobi hizmetleri için tarifelerinin kaç dolar olduğunu sordu. F. Pallone soruları yanıtlamadan COP29’un arka odalarında gazetecilerden saklanmaya çalıştı. ABD yasama organı temsilcilerinin katılımıyla COP29’da düzenlenen brifinge katılması teklif edilse de, toplumsal öfkeyle karşılaşan F. Pallone, Azerbaycan medyasının sorularıyla yüzleşmekten çekinerek Bakü’deki brifinge katılmayı reddetti. Onu otelde Azerbaycanlı bir grup öfkeli STK başkanı ve sivil toplum aktivisti protesto gösterisiyle karşıladı. “Pallone, defol!”, “Azerbaycan halkından özür dile!” sloganlarıyla karşılaşan ABD kongre üyesi, otele korumalarının ve yerel kolluk kuvvetlerinin yardımıyla girebildi ve tüm görüşmelerini iptal etti.

Frank Pallone, Azerbaycan halkının öfkesinden çekindiği için otelden dışarı çıkamadı. Dün Azerbaycan STK temsilcilerinin ve sivil toplum aktivistlerinin Pallone’nin kaldığı otelin önünde “Pallone, defol!”, “Pallone – sınır ihlalcisi”, “Pallone, cevap ver” sloganlarıyla yaptıkları protesto gösterisinin ardından Bakü ziyaretini yarıda keserek kaçmaya çalıştı.

Otelde çok sayıda yabancı konuk olduğundan içeride de zor duruma düştü, ancak otelden çıkmaya da korktu.

Otel pencerelerinden yakında görünen Harp Ganimetleri Parkı ve Zafer Takı’nda Azerbaycan’ın tarihi zaferle sonuçlanan Vatan Savaşı ve anti-terör operasyonu ile “Büyük Ermenistan miti”nin nasıl yok olduğunu yürek acısıyla izlediği, otelin böyle bir yerde seçimi nedeniyle asistanlarını sert bir şekilde azarladığı da belirtiliyor.

Pallone’nin hava aydınlanmadan – sabaha karşı oteli gizlice terk ederek doğrudan havalimanına gittiği ve özel charter uçuşuyla Bakü’yü terk ettiği bildiriliyor. Böylece, Frank Pallone’nin Azerbaycan ziyareti rezaletle hatırlanacak.

Hatırlatalım ki, F. Pallone ABD’de İslamofob, Türkofob, mali dolandırıcı, yolsuz kongre üyesi olarak tanınıyor. Onun faaliyeti Azerbaycan’a karşı iftiralar üzerine kurulu. F. Pallone ABD’de Ermeni lobisinin çıkarlarını savunuyor ve defalarca Azerbaycan’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne açıkça saygısızlık etti.

https://oxu.az/tr/siyasett/abd-nin-ermenistan-yanlisi-kongre-uyesi-azerbaycan-dan-kacti