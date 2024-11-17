Milli Güreşçiler Ermenistan’da Mücadele Edecek

Milli güreşçiler, yarın Ermenistan’da başlayacak olan Ordulararası Dünya Şampiyonası’nda ringe çıkacak.

Türk güreşi, bu kez Ermenistan’da zafer arayacak. 18-24 Kasım tarihlerinde başkent Erivan’da düzenlenecek olan Ordulararası Dünya Şampiyonası’na katılacak olan milli güreşçiler, mindere çıkmaya hazırlanıyor.

Türkiye Güreş Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Türk sporcular, dünya şampiyonası öncesinde hazırlıklarını tamamladı ve gözlerini altın madalyaya dikti.

Şampiyonada, geçtiğimiz yıl büyük başarılara imza atmış olan dünya şampiyonları Burhan Akbudak ve Ali Cengiz de mücadele edecek. Güreşçilerimiz, hem Grekoromen hem de serbest stil kategorilerinde yarışacak. Türkiye’nin güçlü kadrosunda, 55 kilodan 130 kiloya kadar geniş bir yelpazede yer alan sporcular yer alıyor.

Grekoromen stilinde yarışacak milli güreşçiler şöyle sıralandı:

Muhammet Emin Çakır (55 kilo), Ekrem Öztürk (60 kilo), Kerem Kamal (63 kilo), Veysel Sarıkurt (67 kilo), Selçuk Can (72 kilo), Yunus Emre Başar (77 kilo), Burhan Akbudak (82 kilo), Ali Cengiz (87 kilo), Muhittin Sarıçiçek (97 kilo) ve Muhammet Hamza Bakır (130 kilo).

Serbest stil güreş stilinde yarışacak milli güreşçiler ise şöyle sıralandı: Engin Çetin (57 kilo), Sedat Özdemir (61 kilo), Ahmet Duman (65 kilo), Enes Uslu (70 kilo), Fazlı Eryılmaz (74 kilo), Muhammet Akdeniz (79 kilo), Arif Özen (92 kilo), İbrahim Çiftçi (97 kilo) ve Adil Mısırcı (125 kilo).

Milli güreşçilerin, uluslararası arenada Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek için son hazırlıklarını tamamladığı bildirildi. Şampiyonada Türk sporcuların başarıları, dünya güreş arenasında bir kez daha büyük bir heyecan yaratacak.





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