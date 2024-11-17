ERMENİ KİLİSESİNE RESTORASYON

Mereto zirvesindeki kiliseden sonra sıra Hazzo Kalesi ve Balıklı Göl’de…

*Vali Ekrem Canalp, 2973 metre yükseklikteki Ermenilere ait kilisenin restorasyonunun Özel İdare Genel Sekreterliği’nce yapılacağını söyledi.

KİLİSE RESTORASYONU İÇİN İHALE

Batman’ın Sason ilçesinin 2973 metre yükseklikteki Mereto Dağı’nın zirvesindeki kilise yeniden ayağa kaldırılacak. Vali ve Belediye Başkanvekili Ekrem Canalp, tarihi eserlerin restorasyon işlerinin Özel İdare’ye devredildiğini söyledi. Mereto Dağı zirvesindeki kilisenin restorasyon işinin yakında ihaleye verileceğini belirten Vali Canalp: “Kilise restorasyonu ile birlikte Mereto Dağı yolu betonla kaplanacak. Kilise restorasyonu tamamlanır tamamlanmaz yolun zemini betonla kaplandıktan sonra burası Hasankeyf gibi yerli ve yabancı turistlere açık tutulacak” dedi.

SIRADA BALIKLI GÖL VE HAZZO KALESİ VAR

Kozluk ilçesinin Hazzo kalesi ile Balıklı Göl’ün de restorasyon çalışmaları kapsamına alınacağını ifade eden Vali Canalp, şöyle devam etti; “Batman’da restorasyon olması gereken yerleri programa alıyoruz. Çok önemli gördüğümüz Kozluk Hazzo Kalesi ile Oyuktaş’ın Yeşilyurt mezrasındaki Balıklı Göl için restorasyon çalışması yapılacak. Özel İdare, tarihi dokunun olduğu bu iki önemli yerin restorasyonunu da gerçekleştirecek. Bu yerlerin restorasyonu tamamlandığında Batman’da turizm için büyük kazanç olur.”

MUHABİR: NEZAHAT SUMBÜL

https://www.batmancagdas.com/ermeni-kilisesine-restorasyon