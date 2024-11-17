Dadyan’ın bütçe açığı kapanmadı

İşhan Erdinç

Okulların bütçe açıklarının kapatılması için kurulan sevgi sofralarında (madağ) bu hafta sıra Bakırköy Dadyan Okulu’ndaydı.

17 Kasım Pazar günü Dalyan Okulu Yetkin Berberoğlu Spor Salonu’nda kurulan yemeğe Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan riyaset etti. Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu, vakıf başkanları ve halkın katılım gösterdiği yemekte, okulun bütçe açığının 14 milyon 700 bin TL olduğu açıklandı.

Öğrencilerin şiirler okuduğu, şarkılar seslendirdiği ve danslar ettiği yemeğin kapanış konuşmasında Patrik Maşalyan, 8 milyon TL bağış toplandığını ve açığın kapanmadığını söyledi.

Türkiye’de artan enflasyon nedeniyle yoksulluğun derinleştiğine dikkat çeken Patrik Maşalyan, Ermeni toplumunun Varlık Vergisi ve 6-7 Eylül Olayları’na tanık olduğunu ve ayakta kaldığını vurguladı.

Patrik Maşalyan, vakıf yönetimlerinin velilerden şikayetçi olduğunu kendilerine aktardığını dile getirerek ‘Herkes elini taşın altına koymalı’ dedi.

Patrik Maşalyan, “Veliler buna hakkınız yok. Çocuğunuzla ilgileneceksiniz. Okul ile ilgileneceksiniz. Okulların parasız olması herkesi ortak projesi ama bunun böyle olması velilerin bütçeye katkı sunmayacağı anlama gelmiyor. Planladıkları ekstra eğitim projesi için finansman gerekiyor. Yabancı kolejler var. Paraya ihtiyaçları yok. Çünkü ülkeleri destekliyor. Yönetim kurullarının talepleri var. Kulak ardı etmeyin. Vereceğinizi verin. Fazlasını verebiliyorsanız verin.”

Dadyan Okulu’nda bu yıl 370 öğrenci eğitim görüyor.

2024-2025 madağ sezonu Sahakyan Okulu ile başladı. 27 milyon 600 bin TL bütçe açığı bulunan Sahakyan için 20 milyon TL civarında bağış taahhüt edilmiş ve açık kapanmamıştı. 14 milyon 383 bin TL bütçe açığı bulunan Bezciyan için sevgi sofrası kurulmuş ve açık kapanmamıştı. Son olarak Kalfayan Okulu yararına madağ kurulmuştu. 16 milyon TL bütçe açığı bulunan Kalfayan için Anadolu Yakası’nda bulunan kilise vakıfları bir araya gelmiş ve ‘Anadolu Yakası Vakıfları Dayanışma Platformu’nu hayata geçirmişti. Kurulan sevgi sofrasında okul için 14 milyon TL bağış toplanmış ancak açık kapanmamıştı.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/31349/dadyan-in-butce-acigi-kapanmadi?fbclid=IwY2xjawGm-qRleHRuA2FlbQIxMAABHQy8P1uk8COvaXFATiEBEIU5rHgFFg1WLv2w1WjzPinL5IxKs5RO6jZ9JA_aem_M6X4V7o3zxnbIImQqOBSRw