Paşinyan’dan Ararat açılımı: “Ermenistan’ın en büyük dağı Aragats”

Paşinyan, Instagram hesabından “ Ermenistan Cumhuriyeti’nin en yüksek dağı Aragats” yazarak dağın fotoğrafını paylaştı. Ermeni milliyetçileri, Ermenice Ararat olarak bilinen Ağrı Dağı’nın Ermenistan’a ait olduğunu iddia ediyor.

Ermenistan Başbakan’ı Nikol Paşinyan Instagram hesabından “Ermenistan Cumhuriyeti’nin en yüksek dağı Aragats” yazarak Aragats Dağı’nın fotoğrafını paylaştı.

Paşinyan, geçtiğimiz sene Ağrı Dağı sembolünün 1992’de kabul edilen devlet başkanlığı armasında yer almasına parlamentoda tepki göstermişti:



“Bizim armamızın üzerinde tasvir edilen nedir? Üzerinde Ermenistan’ın dört hanedanının arması, Ağrı Dağı üzerinde Nuh’un gemisi. Armaya bakınca benim aklıma bir soru geliyor, onun bizimle ne ilgisi var. Bu bizi yok edin anlamına geliyor. Bu tür semboller halkın psikolojisini olumsuz etkiliyor.”

https://serbestiyet.com/dis-haber/pasinyandan-ararat-acilimi-ermenistanin-en-buyuk-dagi-aragats-187800/