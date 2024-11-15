Pari NN Takımı’nın futbolcusu Tsarukyan: “Ben Ermeniyim, ülkem için oynamak istiyorum”

ari NN Takımı’nın orta saha oyuncusu Valery Tsarukyan, Ermenistan Milli Takımında oynamak istediğini itiraf ederken aynı zamanda Rusya Milli takımına davet edilmesi halinde kendisinin de mutlu olacağını kaydetti.

23 yaşındaki Tsarukyan, bu sezon 17 maça çıktı, 4 gol attı ve 1 asist yaptı.

“Şampiyona” gazetesine konuşan Tsarukyan şunları kaydetti:

“Milli takımda oynamayı gerçekten çok istiyorum. Rusya mı olacak yoksa Ermenistan mı? Elbette Ermeniyim ve ülkemi gerçekten temsil etmek istiyorum. Ama Rusya da benim ülkem. Bakalım teklif hangi takımdan gelecek. Elbette Karpin’in beni araması iyi olur, özellikle de Rusya uluslararası arenaya dönerse. Bu zirve olacak.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/11/15/Pari-NN-Takımı-futbolcu-Tsarukyan-Ermeni/290408