Netflix’in yeni filminde Yahudi Meryem Ana’ya tepkiler

Netflix´in yaklaşmakta olan epik yapımda İsa´nın annesi Meryem´i bir İsrailli Yahudi´nin canlandıracağını duyurmasının ardından öfke ve boykot çağrıları yapıldı.

DJ Caruso’nun yönettiği Mary filminde başrolde 21 yaşındaki Noa Cohen yer alıyor. Cohen dışında oyuncu kadrosunda Ori Pfeffer, Mili Avital, Keren Tzur ve Hilla Vidor gibi birçok İsrailli oyuncu yer alıyor. Ayrıca İngiliz sinema ve tiyatro efsanesi Anthony Hopkins, Kral Herod rolüyle filmde bulunuyor. Film, 6 Aralık’ta gösterime girecek.

Salı günü sosyal medyada yayınlanan fragman, X platformu kullanıcıları arasında büyük bir tepkiye yol açtı. Kullanıcılar, Cohen’in Meryem Ana rolüne seçilmesini eleştirerek bu rolün Filistin asıllı bir aktris tarafından canlandırılması gerektiğini savundu.

Fragmanın ardından antisemit yorumlar yapıldı. X kullanıcılarından biri, “Bu film tüm Hristiyanlara hakarettir. O iğrenç Yahudi’ye nasıl Meryem rolünü oynatmaya cesaret edersiniz?” ifadelerini kullandı.

Başka bir kullanıcı ise, “Kadronun yarısı İsrailli, Meryem’i oynayan Noa Cohen de dahil. Zaten rezalet görünüyor ama söylemeye gerek yok, bu filmden vebadan kaçar gibi kaçının” dedi.

Başrollerin ‘beyaz Avrupalılar’ tarafından oynanacak olmasından şikayetçi bir başka yorumda ise, “Gösterideki oyuncular hem Aşkenaz İsrailli Yahudiler hem de beyaz Avrupalılar. Meryem’in ırkına en yakın insanlar Filistinliler. Ortadoğulular her zaman beyazlaştırılıyor, siyahlaştırılıyor ya da Hintlileştiriliyor” ifadeleri yer aldı.

https://www.salom.com.tr/haber/136149/netflixin-yeni-filminde-yahudi-meryem-anaya-tepkiler