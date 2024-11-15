Koçaryan hakkında yakalama kararı

Ermenistan Yolsuzlukla Mücadele Mahkemesi, 2008 yılında protestoculara yönelik polis şiddetinin soruşturulduğu davanın bir sonraki oturumunda hazır bulunmalarını sağlamak amacıyla eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan ve iki eski yetkili hakkında yakalama emri çıkardı.

Yolsuzlukla mücadele mahkemesi, Ermenistan Cumhuriyeti’nin ikinci cumhurbaşkanı Robert Koçaryan, eski savunma bakanı Seyran Ohanyan ve eski genelkurmay başkanı Yuri Khachaturov için yakalama emri çıkardı.



Robert Koçaryan, Seyran Ohanyan ve Yuri Khachaturov, 15 Kasım’daki duruşmaya katılmadı. Avukatlara göre bunun nedeni, hangi maddeyle suçlandıkları konusunda kendilerine bir açıklama yapılmaması.

2008’de yapılan ve Serj Sarkisyan’ın kazandığı seçimlerden sonra protestocular seçimde usulsüzlükler yapıldığı gerekçesiyle gösteriler düzenlemiş güvenlik güçlerinin müdahalesiyle 10 kişi hayatını kaybetmişti. Söz konusu seçimle Koçaryan görevi Sarkisyan’a devretmişti.



Bu vaka le ilgili başlatılan soruşturmada Koçaryan yargılanmış, 1 Mart 2008 olayları nedeniyle anayasal düzeni yıkmakla suçlanmıştı. Tutuklanan Koçaryan 2018 yılında serbest bırakılmıştı

Koçaryan hakkında ayrıca 3 milyon dolarlık rüşvet alma suçlaması var.



İddianameye göre, Şubat 2008’de Özgürlük Meydanı’nda barışçıl gösteriler yapılırken Koçaryan, ordunun komutanlarıyla iç siyasi konuları görüşmüştü. Ardından Savunma Bakanlığı’nın çok gizli emri olan imzalandı, askerler Yerevan’a getirildi. Davada Koçaryan’ın yanı sıra o dönemde yüksek mevkilerde bulunan Seyran Ohanyan, Yuri Khachaturov ve Armen Gevorgyan da yer alıyor.

(Civilnet)

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/31341/kocaryan-hakkinda-yakalama-karari