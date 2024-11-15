Ermenistan Milli takım kaybetti, tribünler Futbol federasyonu yönetiminin istifasını talep etti

Ermenistan Millî Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi’nin 5. turunda Faroe Adaları’na karşı 0-1’lik bir yenilgiye uğradı. Bu, 2024 yılındaki Ermenistan’da oynanan son maçıydı. Maçın sonucunda, taraftar Futbol Federasyonu yönetiminin çalışmalarına yönelik eleştirilerini ifade ettiler.
Özellikle son dönemde takımın sergilediği başarısız performansın, Ermenistan futbolundaki genel durumun bir yansıması olduğu belirtiliyor. Maç boyunca taraftarlar durmadan Ermenice “istifa et” anlamına gelen sloganını attılar.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/11/15/Ermenistan-Milli-takım-Futbol-federasyonu/290340#google_vignette
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