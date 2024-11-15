Ermenistan Başbakanı Paşinyan’dan imaj değişikliği

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sosyal medyada paylaştığı yeni imajı ile gündem oldu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, son dönemdeki Azerbaycan ile yaşadığı gerilimlerle sıkça gündeme gelirken, bu kez bambaşka bir konuyla dikkat çekti. Sosyal medyada paylaştığı videoda sakalını kesen Paşinyan, tarz değişikliğiyle binlerce yorum ve beğeni aldı. Videoda göz kırparak izleyicilerine merhaba diyen Paşinyan, yıllardır simge haline gelmiş sakalını neden kestiklerini açıklamadı.

Paşinyan’ın imaj değişikliği

Sosyal medyada paylaştığı videoda, Paşinyan önce elindeki havluyu yüzüne sürüyor ve sakallı bir şekilde görünüyor. Ardından havluyu çekerek sakalsız bir şekilde karşımıza çıkıyor. Paşinyan’ın bu değişimi, izleyenleri hem şaşırttı hem de eğlendirdi. Videonun sonunda ise başbakan, göz kırparak videoyu tamamlıyor. “Merhaba ak sakallı” notunu da ekleyen Paşinyan, takipçilerine eğlenceli bir anı paylaştı.

Sakal, iktidar değişiminin simgesiydi

Paşinyan’ın sakalı, 2018’deki iktidar değişiminin sembolü haline gelmişti. O dönemde Paşinyan, Azerbaycan ile yaşadığı gerilimler ve protestolar sırasında halkla dayanışma göstermek amacıyla sakal bırakmıştı. 6 yıl boyunca hiç kesmediği sakalı, onun iktidara gelmesinin bir simgesi olarak kabul edilmişti. Sakalsız halinin ise, Paşinyan’ın farklı bir dönemin simgesi olduğu düşünülüyor.

Sosyal medyadan Paşinyan’a yorumlar yağdı

Paşinyan’ın imaj değişikliği, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar, başbakanın sakalsız halini şık bulurken, bazıları ise geleneksel imajını özlediklerini dile getirdi. Bu tür değişimler, Paşinyan’ın siyasi hayatında bir dönemin kapanıp yeni bir dönemin başladığına dair izlenim yarattı.

https://www.haberekspres.com.tr/ermenistan-basbakani-pasinyandan-imaj-degisikligi