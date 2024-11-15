Borrell: Aliyev’in açıklamaları kabul edilemez ve COP29’un hedeflerine zarar veriyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Bakü’de devam eden COP29 çerçevesinde yaptığı açıklamaları kabul edilemez buldu.

Borrell sosya medya hesabından yaptığı paylaşımda bu açıklamaların COP29 hedeflerini baltaladığını ve AB’nin Fransa ve Hollanda’yı desteklediğini kaydetti.

“Aliyev’in AB, Fransa ve Hollanda’ya yönelik suçlamaları en acı verici olanıdır. Bu kabul edilemez açıklamalar, iklim değişikliği konferansının hayati hedeflerini ve Azerbaycan’ın COP29 başkanlığının itibarını zedeleyebilir. Fransa ve Hollanda’yı destekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca AB ve üye devletlerinin küresel iklim finansmanına en büyük katkıyı sağlayan ülkeler olduğu ve iklim değişikliğiyle mücadelede dünya çapındaki ortaklara destek verdiği söyleniyor.

“Azerbaycan yetkililerinin, ülkedeki insan hakları alanındaki kritik duruma karşı mücadele veren kitle iletişim araçlarına ve STK’lara yönelik saldırılarını da reddediyoruz.” dedi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/11/15/Borrell-Aliyev-COP29-Azerbaycan-AB/290397