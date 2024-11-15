Aşkabat’ta, Ermeni sanatçı Charles Aznavour anısına akşam: “Efsanenin 100 yılı” konseri düzenlenecek

29 Kasım’da Aşkabat’ta Mukamlar Sarayı’nda, Rasul Klıçev yönetimindeki Türkmenistan Devlet Senfoni Orkestrası, Charles Aznavour’un 100. yıldönümüne adanan bir konser verecek.

Konser, Ermenistan’ın Türkmenistan Büyükelçiliği ve Türkmenistan Kültür Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenecek.

Konser programında Aznavour’un senfonik düzenlemedeki en ünlü besteleri yer alacak.

Dünyaca ünlü Fransız chansonnier, besteci, şair, yazar ve Ermeni asıllı sanatçı Charles Aznavour’un eserleri, Doğu ile Batı arasındaki kültürel köprünün sembolü haline geldi. “Fransız Frank Sinatra” olarak anılan sanatçı, Ermeni kökenlerini Fransız şansonlarıyla birleştirerek dünya müziğinde silinmez bir iz bıraktı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/11/15/Aşkabat-Charles-Aznavour/290412