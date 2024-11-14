Vali Çiçekli, Binbir Kilise’de İnceleme Yaptı

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Binbir Kilise’de inceleme yaptı.

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Karaman’ın tarihi ve turistik yerlerindeki incelemelerini sürdürüyor. Bu kapsamda Üçkuyu Köyü’nde bulunan Değle Ören Yeri ve Madenşehri Köyü’nde bulunan Binbir Kilise’yi ziyaret edereki inceleme ve değerlendirmede bulundu. İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Pekergin, İl Genel Meclisi Başkanı Tamer Yıldızbaş ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez’in de katıldığı incelemeler hakkında konuşan Vali Çiçekli, “Karaman’ın dört bir yanı adeta bir açık hava müzesi gibi, Karaman doğal güzelliklerinin yanı sıra zengin tarihi ve kültürel varlıklarıyla büyük bir hazineye sahip. Değle Ören Yeri, Binbir Kilise ve daha birçok bölgemiz, geçmiş medeniyetlerin izlerini günümüze taşıyor. Bu eşsiz değerleri koruyup tanıtarak Karaman’ı bir turizm merkezi haline getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

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