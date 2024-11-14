Sular çekildi: Tarihi kilise ortaya çıktı

Sapanca Gölü’nde, son aylarda bölgedeki yağışların azalması nedeniyle su seviyesi düştü.

TİGRİS HABER – Kocaeli ve Sakarya’da 3 milyon insanın içme suyu ihtiyacını karşılayan ve Marmara Bölgesi’nin en büyük doğal kaynağı olan Sapanca Gölü’nde, son aylarda bölgedeki yağışların azalması nedeniyle su seviyesi düştü.

Suların çekilmesiyle gölün Kocaeli’nin Kartepe ilçesi kıyılarına 300 metre mesafede tarihi bir taş yapı ortaya çıktı.

Daha önceki yıllarda da suyun çekilmesiyle ortaya çıkan yapının tarihi bir kilise kalıntısı olduğu belirtildi.

https://www.tigrishaber.com/sular-cekildi-tarihi-kilise-ortaya-cikti-117636h.htm