On Emir’in en eski versiyonu açık arttırmada

Mermer bir tablete işlenmiş On Emir´in bilinen en eski versiyonu, 18 Aralık´ta New York´ta açık artırmaya çıkarılacak.

Sotheby’s Müzayede Evi tabletin 5 Aralık’tan itibaren halka sergileneceğini duyurdu. Sotheby’s tabletin Bizans döneminden kalma ve yaklaşık 1.500 yıllık olduğunu belirtti. On Emir’in yaklaşık 2 milyon dolara satılması bekleniyor.

52 kilogram ağırlığında ve yaklaşık 60 santimetre yüksekliğinde olan tabletin üzerinde kullanımını yüzyıllar önce yitirmiş Paleo-İbranice ile kazınmış 20 satırlık bir metin bulunuyor.

Sotheby’s Kitaplar ve El Yazmaları Küresel Direktörü, Los Andes’e göre, “Bu olağanüstü tablet sadece devasa bir tarihsel öneme sahip bir eser değil, aynı zamanda Batı medeniyetini şekillendiren inançlara somut bir bağlantıdır” dedi.

Sotheby’s uzmanı Sharon Liberman Mintz, “Bu tablet, bilinen tüm tabletler arasında en eski tarihli olanı ve Yahudi, Hristiyan ve İslam dünyaları arasında bir köprüyü temsil ediyor” ifadelerini kullandı.

Tabletin, MS 400-600 yılları arasında Romalılar tarafından ya da 11. yüzyılda Haçlı Seferleri sırasında yıkılan bir sinagoga ait olduğu düşünülüyor.

https://www.salom.com.tr/haber/136145/on-emirin-en-eski-versiyonu-acik-arttirmada